Kovesi, pe primul loc in cursa pentru sefia Parchetului European. Toader se opune: Le voi trimite decizia CCR

Laura Codruta Kovesi s-a clasat prima in cursa pentru functia de sef al Parchetului European, dupa interviul sustinut in fata unui juriu de specialisti in drept ai UE.

Acest juriu a intocmit o lista scurta de 3 candidati agreati pentru inalta functie, iar fosta sefa a DNA este pe prima pozitie, fiind urmata de Jean – Francois Bohnert (Franta) si Andres Ritter (Germania).

Juriul de selectie a trimis aceasta lista scurta presedintelui Parlamentului European, Antionio Tajani, dar si ministrului Tudorel Toader, ca presedinte al ConsUE de Justitie – JAI (avand in vedere ca Romania detine presedintia UE in acest moment) . Astfel, lui Toader ii revine sarcina sa o propuna pe Kovesi drept sef al Parchetului European in discutiile din JAI, dupa ce tot el a fost cel care a obtinut revocarea sa de la sefia DNA.

Juriul special a luat aceasta hotarare pe 1 februarie, dar ea a fost comunicata abia azi.

“Calificarile si experienta acestor candidati au fost catalogate a fi cele mai inalte pentru postul de procuror-sef european, tinand cont de criteriile stabilite in Articolul 14 (2) al Regulamentului Consiliului (UE) 2017/1939 si in anuntul pentru acest post publicat pe 18 decembrie 2018, tinand cont de caracterul special al functiei pentru care au aplicat candidatii”, se arata in documentul trimis de juriul special catre Tajani si Toader.

Din lista scurta va fi ales castigatorul functiei. Parlamentul European si Consiliul il numesc de comun acord. Consiliul hotaraste cu majoritate simpla, ceea ce inseamna ca Tudorel Toader (Romania) se poate opune.

Audierile vor avea loc in Parlamentul European si in Consiliul Uniunii Europene, dupa cum urmeaza: Parlament – Comisiile LIBE si CONT – 19 februarie 2019 si Consiliu – 20 februarie 2019.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine isi va informa omologii din UE despre asa-zisele abuzuri comise de Kovesi si le va trimite inclusiv decizia CCR care l-a obligat pe presedintele Klaus Iohannis sa o demita in vara anului trecut.

“Cred ca membrii comisiei de selectie nu cunosc abuzurile comise de catre Laura Codruta Kovesi in detrimentul cetatenilor, in detrimentul statului de drept.

In Franta sau in Germania, un procuror nu ar putea sa comita atatea abuzuri, pentru ca ar fi eliberat din sistemul judiciar.

Chiar daca in zilele de joi si vineri vom avea un Consiliu informal JAI, la care vor participa majoritatea ministrilor de Justitie din statele membre ale UE, maine dimineata voi trimite decizia CCR privind demiterea din functie fiecarui ministru de Justitie”, a declarat Toader pentru Stiri pe Surse.

ziare.com