Kovesi i-a facut plangere la CSM ministrului Justitiei

Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, i-a facut, marti, o plangere ministrului Justitiei, Tudorel Toader.

Plangerea a fost transmisa catre Consiliul Superior la Magistraturii, potrivit unui comunicat al DNA.

Reprezentantii institutiei anticoruptie acuza declaratiile facute, marti dimineata, de Toader.

Potrivit DNA, Tudorel Toader “a facut o serie de consideratii de natura juridica, in contextul unor intrebari ale reprezentantilor mass media despre o cauza aflata in lucru la procurorii DNA, cunoscuta drept ‘dosarul Belina’”.

“Astfel, ministrul Justitiei a afirmat, intre altele, ca legalitatea unei hotarari de guvern nu o verifica procurorii, ci judecatorii de contencios administrativ”, mai transmite institutia.

In comunicat se arata ca declaratiile ministrului Justitiei referitoare la o ancheta penala a DNA in curs, care are ca obiect cercetarea unor fapte penale, “reprezinta o forma de imixtiune in activitatea procurorilor”.

Astfel, sefa DNA “a solicitat CSM sa analizeze daca aceste afirmatii sunt de natura sa afecteze independenta sistemului judiciar, intrucat prin declaratiile din data de 26 septembrie 2017, domnul ministru al Justitiei a indus ideea in opinia publica ca activitatea procurorilor nu se desfasoara in limitele cadrului legal”.