Kovesi, dezvăluirea momentului: Bileţel pierdut de inspectorii judiciari

Procurorul şef al DNA a dezvăluit, în timpul audierii de vineri de la CSM, că inspectorii judiciari au verificat anumite dosare şi anumite activităţi. Kovesi a prezentat chiar un bileţel pe care susţine că l-a găsit între documente care au fost verificate anterior. Iar pe bileţel apar două numere de dosare, unul dintre ele fiind “este extrem de important”.

„În timpul controlului am constatat mai multe lucruri. S-au căutat dosare, au fost verificate anumite documente, anumite activităţi, s-au citit anumite acte din anumite dosare, de către o parte a echipei de control. Am aici un bileţel din cele multe pierdute de Inspecţia Judiciară. Acesta este pierdut, în sensul că fost pus între nişte documente pe care m-am dus să le ridic de-acolo, probabil a fost rătăcit. Se poate observa că sunt trecute două nume de dosare. Avem un scris. După care, unul dintre inspectorii judiciari completează din registru unde este acel dosar şi ce s-a întâmplat cu el. Unul dintre dosare este extrem de important. Eu mă întreb de ce un inspector care face un control la DNA vine cu bileţele pe care are trecute numere de dosar, după care ia registre din 2004 şi trece anumite chestiuni. E foarte simplu să ştim al cui este acest scris”, a declarat Laura Codruţa Kovesi, conform Digi24.

Potrivit aceleiaşi surse, procurorul şef al DNA a mai arătat că au fost verificate toate registrele din 2004, iar pe unele pagini inspectorii au făcut menţiuni. „Au fost verificate toate registrele din 2004. Au fost răsfoite pagină cu pagină, iar la unele pagini, inspectorii şi-au făcut anumite menţiuni, ceea ce ne duce cu gândul că au fost căutate şi alte chestiuni exterioare acestui control”, a subliniat Kovesi, care susţine că se aştepta la un control obiectiv.