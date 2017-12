Kovesi: Daca vor intra in vigoare modificarile propuse la procedura penala DNA se inchide

Daca intra in vigoare noile modificari propuse la codul de procedura penala, DNA se inchide, a declarat joi, intr-o interventie telefonica la Digi 24, procurorul sef al Directiei Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. “Aceste modificari nu ne mai lasa practic sa investigam infractiuni de coruptie, nu se va mai ajunge niciodata la trimiterea in judecata”, a acuzat Kovesi,.

Daca la DNA se va primi o sesizare ca un primar sau un director de institutie urmeaza sa primeasca o mita, el trebuie anuntat ca va fi cercetat pentru acest lucru, a explicat sefa Directiei. “Imaginati-va cum e sa suni o persoana care a cerut mita (…) Ce sa mai in investighezi?”, a acuzat ea.

Kovesi a arata ca o modificare grava este si imposibilitatea de a folosi in alt dosar rezultatele perchezitiilor informatice.

“Daca ridicam un calculator si, pe langa documentele pe care le cautam si mailuri pe care ne intereseaza gasim fisiere video cu o crima sau cu pornografie infantila, nu putem face nimic cu acele fisiere, ci, dimpotriva, trebuie distruse”, a aratat sefa DNA.

Potrivit lui Kovesi, amendamentele aduse in comisia Iordache vor afecta activitatea tuturor procurorilor: “Nu se vor mai putea investiga si dovedi fapte care afecteaza societatea, cetatenii”.

Procurorul-sef al DNA a dat si exemplul amendamentului privind accesul organelor de ancheta la baze de date, aratand ca, daca un om este omorat cu o masina, politistii si procurorii nu vor putea verifica cine este proprietarul masinii.

Astfel, “investigatorii vor fi privati de instrumente eficiente si simple atunci cand vorbim de infractiuni grave”.

Kovesi a spus ca modificarile aduse codului de procedura penala “nu au absolut nicio legatura cu prezumtia de nevinovatie”, in conditiile in care PSD a sustinut ca le face pentru alinierea cu directiva europeana in materie.

“Este doar un pretext de a elimina capacitatea politistilor si procurorilor de a descoperi si cerceta aceste infractiuni”, a acuzat sefa DNA, adaugand ca prezumtia de nevinovatie este deja prevazuta si consolidata in legislatia romaneasca.