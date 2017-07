Kovesi a fost reclamata la Ministerul Justitiei, dupa ce a refuzat sa vina la comisia de ancheta

Comisia de ancheta privind prezidentialele din 2009 a decis, luni, sesizarea Ministerului Justitiei cu privire la refuzul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, de a participa la audieri.

Sesizarea Ministerului Justitiei a fost votata cu sapte voturi pentru si trei impotriva.

Totodata, lui Kovesi i se solicita sa raspunda in scris daca a fost prezenta acasa la Gabriel Oprea in noaptea alegerilor.

Propunerea facuta de deputatul PSD Liviu Plesoianu, privind depunerea unei plangeri penale, nu a fost supusa la vot. De asemenea, acesta a cerut revocarea lui Kovesi din functie.

“E nevoie de asa ceva. Nu se poate sa elaborezi un regulament, dupa care sa spui ca nu exista o corelare intre regulament si Codul Penal.

(…) Cu Inspectia Judiciara – am vazut foarte bine cum functioneaza sectia de procurori acolo. Singura mea speranta este la ministrul Justitiei. Dna Kovesi incalca o hotarare negru pe alb a Curtii Constitutionale. Daca nici acum nu este oportun, cred ca Parlamentul trebuie sa plece acasa.

Colegii au considerat ca trebuie lasata la latitudinea Ministerului Justitiei. Ramane de vazut cum va actiona dl Tudorel Toader de acum incolo. A fost incalcata o hotarare a Curtii Constitutionale. Colegii de la PNL si USR sunt avocatii constanti ai dnei Kovesi.

(…) Consider ca am fost sfidati destul de trei ori. Sa ne apucam sa ii trimitem iar scrisori este sub demnitatea Parlamentului. (…) PNL si USR il apara si pe dl Oprea, si pe dl Coldea. Din punctul meu de vedere, nu se poate face un raport final pana nu vin toate aceste persoane sau pana cand nu sunt sanctionate intr-un fel sau altul pentru ca nu au venit”, a spus Plesoianu, la iesirea din sedinta Comisiei.