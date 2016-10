Klaus Iohannis a anuntat un acord cu Canada pentru eliminarea totala a vizelor din 1 decembrie 2017

“​Am ajuns la un acord cu Canada, un acord rezonabil. Suntem in situatia sa ne retragem rezerva declarata fata de CETA. Romania nu mai are obiectiuni fata de acordul comercial cu Canada”, a anuntat presedintele Klaus Iohannis vineri la Bruxelles. Acordul cu Canada privind ridicarea vizelor este unul etapizat: de la 1 mai 2017 Canada elimina vizele pentru romanii care au mai avut viza, iar de la 1 decembrie 2017 Canada elimina vizele pentru toti cetatenii romani, informeaza HotNews.

Iohannis a mai spus ca autoritatile canadiene si-au pastrat o posibilitate de a reveni asupra deciziei in cazul in care constata ca numarul de imigranti ilegali e foarte mare. Dar aceasta clauza poate fi activata doar in primii ani de la ridicarea vizelor, dupa 3 ani nu mai poate fi folosita de Canada.

Practic, in acest moment Romania nu mai are motiv sa isi foloseasca dreptul de veto in privinta acordului UE-Canada. Acordul comercial e totusi pus in pericol de opozitia regiunii belgiene Valonia. E nevoie si de acordul acesteia pentru ca Belgia sa poata aproba acordul. Pentru astazi sunt programate negocieri decisive intre liderii europeni, cei belgieni si cei ai regiunii Valonia.Presedintele Klaus Iohannis a mai spus ca si Bulgaria a ajuns la o intelegere similara.