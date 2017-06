Kelemen Hunor: UDMR nu participa la votul motiunii de cenzura

UDMR a decis sa nu participe la plenul reunit in care va fi votata motiunea de cenzura, a anuntat, marti, presedintele Uniunii, Kelemen Hunor, dupa o sedinta a partidului.

“In unanimitate, cu colegii mei am decis sa nu participam la vot. Nu vom sta in sala. Am avut mai multe discutii, de la formarea Guvernului. Deci nu am discutat de ieri sau de alaltaieri. Vom continua discutiile si maine si poimaine. De fiecare data am discutat proiecte in mod transparent. Niciodata nu am cerut ceva ce nu are corespondenta in Europa.

Nu vom cere altceva decat ceea ce este de bun simt. Vom sustine in primul rand interesele comunitatile noastre si interesele societatii romanesti. (…) Nimeni nu a facut niciun pas inapoi. Este o abordare gresita ca cineva a facut un pas inapoi. Au fost discutii extrem de sincere si de corecte, nimeni nu s-a certat cu nimeni”, a sustinut Kelemen ca s-au intamplat lucrurile, precizand ca nu au fost “negocieri” cu PSD, ci “discutii”.

Intrebat daca acest lucru inseamna ca UDMR se pozitioneaza in tabara Grindeanu, liderul Uniunii a spus ca nu.

“UDMR nu se pozitioneaza in nicio tabara. Nu voteaza nici cu Grindeanu, nici cu Dragnea. Nu am avut negocieri cu nimeni, am avut discutii. Este o diferenta uriasa. Nu ne-a convins nicio tabara, fiindca nu ne asezam pe partea nimanui.

(…) Am pus intrebarea ce vom face, fiecare a zis ce avea de spus si am votat cum ne vom comporta. Si, daca asa am votat, asta este constiinta celor din grupurile reunite. Nimeni nu a fortat pe nimeni. (…) Nu ne amestecam in treburile interne ale unui partid”, a mai spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, l-a atacat dur pe Traian Basescu, despre care a spus ca “a cersit voturile maghiarilor”.

“Am vazut ca extremistii de serviciu s-au activat, dar este treaba lor. Nu este cazul sa ne certam cu nimeni, nici macar cu dl Basescu”, a spus Kelemen, dupa care a spus totusi ca ar avea ceva de precizat fata de fostul presedinte.

“Traian Basescu a facut niste acuzatii absolut inacceptabile ca un sef de stat care a distrus Romania, in 10 ani, care a cersit voturile secuilor, maghiarilor, de doua ori. Este un om iresponsabil. Daca faci asa ceva – ca ziarist, un politician oarecare -, nu zic nimic, dar ca un fost sef al statului…”, a spus Kelemen Hunor.

