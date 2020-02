Kelemen Hunor sesizeaza Avocatul Poporului pe OUG privind anticipatele: E inacceptabila schimbarea mascata a sistemului electoral

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a trimis o scrisoare oficiala Avocatului Poporului, dupa publicarea in Monitorul Oficial a OUG care modifica legea electorala pentru alegerile parlamentare.

“Luni am transmis o scrisoare oficiala doamnei Renate Weber, in care am subliniat faptul ca este inacceptabila schimbarea mascata a sistemului electoral, mai multe puncte ale actului normativ fiind neconstitutionale. Am incredere ca Avocatul Poporului va da curs cererii noastre si va contesta OUG la Curtea Constitutionala”, a aratat liderul UDMR.

Ordonanta de urgenta privind alegerile parlamentare anticipate, adoptata de Guvernul Orban in ultima sedinta inaintea demiterii, a fost publicata vineri in Monitorul Oficial.

OUG, care a provocat critici din partea PSD, a fost publicata in Monitorul Oficial la 10 zile de la adoptarea in Guvern.

Data alegerilor anticipate se stabileste cu cel putin 50 de zile inaintea votarii.

Actul normativ prevede ca in tara alegerile se desfasoara duminica, in timp ce pentru diaspora sunt alocate trei zile, respectiv zilele de vineri si sambata premergatoare datei alegerilor la nivel national.

De asemenea, alegatorii vor putea vota la orice sectie din tara sau din strainatate, in baza unui act de identitate valabil in ziua votarii.

OUG prevede si situatia in care “alegerile parlamentare anticipate nu pot fi organizate la alta data decat cea a alaegrilor locale generale din anul 2020”, situatie in care alegatorii vor vota in aceleasi sectii de votare, prezenta la vor fiind consemnata in liste separate pentru cele doua tipuri de scrutin.

De asemenea, conform anuntului facut inca de la adoptarea ordonantei, a fost dublat numarul parlamentarilor pentru diaspora – fiind patru senatori si opt deputati.

OUG prevede si folosirea sistemului electronic de prevenire a votului multiplu, inclusiv pentru alegerile anticipate.

