Kelemen Hunor: OUG 7 nu este rationala. Solutia ideala ar fi abrogarea

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca OUG 7, care modifica Legile Justitiei, nu este rationala, iar solutia ideala in acest caz ar fi “abrogarea documentului”.

“In acest moment, aceasta ordonanta nu are nici o utilitate, nu este rationala aceasta ordonanta. Eu nu pot sa inteleg de ce a dat domnul Toader aceasta ordonanta de urgenta, sunt cateva chestiuni care nu numai ca ar fi trebuit discutate, dar nici macar nu ar fi trebuit modificate din legislatia adoptata in 2017 si in 2018”, a afirmat Hunor la RFI Romania.

El a mai precizat ca “brusc, Parlamentul se trezeste ca tot ce am facut se modifica si Parlamentul nu mai are nici o treaba”, iar din acest punct de vedere, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, greseste.

In plus, el a subliniat ca cea mai buna solutie ar fi aborgarea acestei ordonante de urgenta.

“Asta ar fi solutia ideala (abrogarea – n.red.), dar asta trebuie sa faca Guvernul, nu poate sa faca Parlamentul. Pana cand ajunge pe masa Parlamentului trece prea mult timp. Eu am cerut si o astfel de interventie la OUG 114, prorogarea termenului, de exemplu, tot Guvernul poate sa faca”, a adaugat liderul UDMR.