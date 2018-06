Kelemen Hunor: Nu exista motive pentru suspendarea presedintelui. Ar fi cea mai mare greseala politica

Nu exista motive pentru suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor.

“Poate sa se gandeasca (la decizia CCR – n.red.) inca o saptamana, doua sau sase luni, neexistand termen. (…) Sunt convins ca, intr-un termen rezonabil, va da un raspuns”, adauga liderul maghiar.

Kelemen Hunor a declarat, vineri, ca presedintele Klaus Iohannis nu are un termen in care sa decida revocarea sefei DNA, dar este convins ca seful statului va da un raspuns intr-un termen rezonabil.

“Exista o decizie a CCR si din declaratiile presedintelui Iohannis asta am inteles, ca deciziile Curtii trebuie respectate, nu se poate altfel. Dar nu exista termen pentru presedinte, fiindca vorbim despre un conflict institutional, constitutional, iar din acest punct de vedere presedintele nu a gresit, ca nu a semnat decretul de revocare a sefei DNA.

Din acest punct de vedere, nu vad niciun motiv pentru suspendarea presedintelui. Nu exista motive pentru suspendarea presedintelui si cred ca ar fi cea mai mare greseala politica daca acum cineva s-ar apuca de suspendarea presedintelui Iohannis.

Eu nu sunt de acord cu un astfel de demers. Sigur, presedintele poate sa se gandeasca inca o saptamana, doua sau sase luni, neexistand termen. Este o lacuna legislativa, dar sunt convins ca, intr-un termen rezonabil, va da un raspuns”, a spus Kelemen.

Potrivit acestuia, cei care sustin ca nu trebuie respectate deciziile Curtii Constitutionale spun, de fapt, si asta inteleg oamenii, ca deciziile Justitiei nu trebuie respectate, “ceea ce inseamna anarhie, ca fiecare isi face de cap”.

“Ne plac sau nu, deciziile CCR trebuie respectate, nu pot fi nici rediscutate, nici supuse unui referendum, nu functioneaza statul si societatea daca nu respectam deciziile instantelor, iar CCR este o instanta.

Pe de alta parte, constructia institutionala nu ar trebui sa depinda de un singur om, mai ales in aceasta situatie cand sunt multe dispute pro si contra legate de persoana respectiva care conduce DNA.

Eu cred ca, daca suntem seriosi si ne gandim la institutii solide care nu depind de sefi, ar trebui sa gasim o solutie pentru a salva ideea si principiile luptei impotriva coruptiei. Dar nu indraznesc sa dau sfaturi nimanui”, a subliniat liderul UDMR.

Kelemen Hunor i-a indemnat pe cei care sustin suspendarea presedintelui sa invete din lucrurile petrecute in trecut legate de demersuri similare.

“Noi, in 2007, am intrat intr-o aventura privind suspendarea presedintelui Basescu si sunt convins ca atunci am avut dreptate, dar degeaba am avut dreptate, lucrurile au fost facute cu totul si cu totul de altfel de oameni.

Fiind vorba despre o actiune politica, oamenii au avut o alta abordare. In 2012, cand noi nu am fost de acord cu suspendarea, a doua oara, si am invatat din lectia 2007, s-a vazut ce s-a intamplat. Acum, in 2018, nu vad motive pentru suspendarea presedintelui”, a mai spus Kelemen.

Acesta a mentionat ca se poate discuta despre constructia institutionala, despre separarea puterii in stat, despre impartirea puterii, daca se doreste un stat semiprezindential sau daca se vrea intarirea rolului presedintelui sau se vrea o republica parlamentara si nu semiprezidentiala.

“Toate optiunile sunt deschise, poti amenda Constitutia”, a conchis Kelemen Hunor.

ziare.com