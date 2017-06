Kelemen Hunor: Majoritatea parlamentara are dreptul sa-si schimbe Guvernul. Cum voteaza UDMR

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, in urma unei discutii pe care a avut-o cu Liviu Dragnea, ca majoritatea parlamentara trebuie sa aiba posibilitatea si dreptul de a schimba Guvernul, iar parlamentarii Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania intotdeauna voteaza dupa propria constiinta.

“Motiunea de cenzura este instrumentul majoritatii si al parlamentarilor din orice grup de a controla, de a da jos Guvernul. Eu cred ca un principiu trebuie sa fie clar pentru toata lumea: cei care au fost votati si detin majoritatea trebuie sa aiba si posibilitatea si dreptul de a schimba ministrii, inclusiv premierul, daca doresc. Ei acest lucru fac, ar fi fost bine sa faca fara scandal, fara acest circ, dar rolul si principiul trebuie sa functioneze, indiferent cine asigura majoritatea”, a spus Kelemen Hunor.

La remarca presei, care i-a spus ca din aceasta afirmatie se poate intelege ca UDMR va sustine motiunea de cenzura, el a spus ca “este posibila si aceasta varianta daca ne gandim la principiu”.

“Oricum noi avem o colaborare parlamentara, o colaborare de jumatate de an si noi saptamanal ne intalnim, liderii se intalnesc saptamanal si la Senat, si la Camera, si noi ne intalnim daca nu saptamanal, atunci de doua ori pe luna cu domnul Dragnea, cu domnul Tariceanu si discutam toate aspectele din politica”, a completat Kelemen Hunor.

Presedintele UDMR a mai spus ca, in aceasta perioada, s-a intalnit si cu premierul Sorin Grindeanu.

Intrebat daca este o coincidenta ca, in Parlament, sunt mai multe legi care privesc minoritatile si care vor fi adoptate, liderul UDMR a precizat: “Nu exista nicio coincidenta, noi am stabilit la inceputul anului ca aceste legi vor fi adoptate in aceasta sesiune”.

Deputatul UDMR a mai spus ca fiecare parlamentar al Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania voteaza intotdeauna dupa propria constiinta. “Fiecare parlamentar, de fiecare data, voteaza dupa propria constiinta. Aici nu se pune problema sa voteze impotriva constiintei. Si in ceea ce priveste motiunea de cenzura, noi vom anunta la timpul respectiv, in timp util, nu mai repede.

V-am spus un principiu de la bun inceput, principiul majoritatii. E un principiu democratic, cei care au obtinut majoritate, daca vor sa schimbe un guvern, trebuie sa aiba aceasta posibilitate de a o face”, a conchis Kelemen Hunor.

