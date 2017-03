Juncker si-a prezentat scenariile pentru viitorul UE. Ce a vrut sa spuna, de fapt, seful Comisiei Europene

Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a prezentat miercuri cele cinci scenarii si viziunile sale pentru viitorul Uniunii Europene. Insa ce a vrut sa spuna seful CE, dincolo de declaratiile sale?

Acum stim deja ce contine documentul secret de care vorbea intreaga Europa, acea “Carta Alba” prezentata de Juncker privind directia in care va merge Europa, scrie Ryan Heath, pentru Politico.

Acesta aminteste cele cinci scenarii (continuarea actualei directii; nimic altceva in afara pietei unice; cei care vor mai mult sa contribuie mai mult; mai putin, dar mai eficient; mult mai mult impreuna) si este de parere ca, astfel, presedintele Comisiei a recunoscut lupta existentiala cu care se confrunta UE ca urmare a crizei privind Brexit, migratia si zona euro.

Juncker a tinut sa sublinieze ca nu a dorit astfel sa prezinte o “viziune definitiva” a Comisiei, ci mai degraba o cale prin care “sa clarifice ce poate face si ce nu poate face Europa”.

Si, in timp ce Juncker a incercat sa ramana neutru in abordarea sa, uneori a fost clara optiunea pe care o prefera, scrie analistul Politico. Acesta analizeaza mai multe declaratii ale sefului CE si citeste printre randuri, uneori in nota ironica.

Iata ce a spus Juncker si ce a vrut, de fapt, sa spuna in viziunea analistului Politico:

“Viitorul Europei nu ar trebui sa devina ostaticul alegerilor, al viziunilor partidelor politice privind succesul sau al viziunilor pe termen scurt”.

Ce a vrut sa spuna: “Voi toti trebuie sa ganditi dincolo de linia orizontului. UE nu a fost construita pe spatele unor sloganuri”.

“Oricat de dureros ar fi Brexitul, nu va opri UE in drumul sau spre viitor”.

Ce a vrut sa spuna: “Treci inapoi la locul tau, Theresa May. 27 (numarul de state membre ramase in UE dupa iesirea Marii Britanii – n.red.) este intotdeauna mai bine decat unul”.

“Incotro te indrepti, Europa?”

Ce a vrut sa spuna: “Am pierdut harta, va rog ajutati-ma!”.

“Summit dupa summit, promitem ca vom reduce somajul, mai ales, in randul tinerilor, insa bugetul UE furnizeaza doar 0,3 la suta din bugetele sociale europene. 99,7 la suta este de la guvernele nationale”

Ce a vrut sa spuna: “Nu pot sa cred ca ma tineti treaz pana la 3 dimineata doar pentru a face declaratii de la summit precum asta”.

“Trebuie sa clarificam ce poate si ce nu poate Europa sa faca”.

Ce a vrut sa spuna: “M-am saturat sa dati vina pe Bruxelles pentru orice nu merge sau nu este popular in politica interna”.

“Lovirea permanenta a Bruxelles-ului nu are niciun sens, pentru ca nu este nicio baza pentru asta”.

Ce a vrut sa spuna: “Va rog sa treceti cu vederea ratele noastre speciale de impozitare si salariile ridicate si doar sa va concentrati pe roamingul mobil gratuit”.

“Europa inseamna mai mult decat piete, bunuri si bani”.

Ce a vrut sa spuna: “Daca as putea sa-i alung pe creditori din templu, as face-o”.

“Nu va voi spune care dintre ele (cele cinci scenarii – n.red.) este preferatul meu absolut, insa va voi spune ca Europa nu poate fi redusa la o zona de liber schimb”.

Ce a vrut sa spuna: “Sub nicio forma nu accept scenariul numarul 2 (nimic altceva in afara pietei unice – n.red.) “.

“Nu voi emite ordine executive. Nu sunt un dictator. Preferam sa ascultam”.

Ce a vrut sa spuna: “Sunteti o multime, dar sunteti multimea mea”.

“Cea mai intunecata zi a noastra in 2017 va fi in continuare mult mai luminoasa decat oricare petrecuta de strabunii nostri pe campul de lupta”.

Ce a vrut sa spuna: “UE este mai ieftina decat oricare alt raboi. Nu uitati asta”.

“Avem nevoie e o dezbatere onesta privind Europa”.

Ce a vrut sa spuna: “Ma uit la tine, Marine Le Pen”.

“Este vremea pentru conducere, unitate si decizie comuna”.

Ce a vrut sa spuna: “Ciorovaiala voastra este tot mai plictisitoare, drag Consiliu European. Nu lasati Marea Britanie sa ne-o faca”.

“Patriotismul nu mai este patriotism cand este folosit ca o arma impotriva celorlalti”.

Ce a vrut sa spuna: “Multimi de oameni, sustineti-va uniunea si tara! Nu le lasati pe mana populistilor”.

