Juncker l-a pupat pe Basescu pe cap. Inca un gest excentric al sefului Comisiei Europene

Intalnirea dintre Traian Basescu si Jean-Claude Juncker joi, in Parlamentul Romaniei i-a prilejuit sefului Comisiei Europene o efuziune de bucurie. La reintalnirea cu fostul presedinte, cu care a fost coleg in Consiliul European timp de aproape zece ani, Juncker l-a pupat pe Traian Basescu pe cap, dupa care cei doi s-au imbratisat.

Juncker este celebru pentru comportamentul sau excentric: in trecut, luxemburghezul l-a palmuit in gluma pe premierul maghiar Viktor Orban, spunandu-i “Dictatorule!”. Pe cat de colorat, pe atat de puternic este personajul Jean-Claude Juncker, aflat acum la prima vizita in Romania ca presedinte al Comisiei Europene.

La sedinta speciala a Parlamentului Romaniei participa mai multi fosti de stat si de guvern ai Romaniei, printre care Adrian Nastase si Victor Ciorbea.

Vezi aici imagini video filmate de Digi 24