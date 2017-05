Juncker, intrebat daca dupa Brexit vor mai iesi si alte tari din UE: Nu. Vor vedea la autopsie ca nu a meritat

Seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, nu crede ca alte tari vor urma exemplul Marii Britanii si vor alege sa plece din blocul comunitar, argumentand ca “vor vedea la autopsie ca nu a meritat”.

Intrebat la o dezbatere organizata la Bucuresti de ce a ales Marea Britanie calea Brexitului, Juncker a raspuns, in engleza, ca nu stie care este motivul.

“Suntem un continent mic, avem o problema demografica majora, pierdem influenta economica. Doar impreuna putem fi puternici. Cred ca britanicii au votat Brexit din motive interne. Am cunoscut doua mari distrugeri in viata mea: distrugerea URSS de catre Gorbaciov si faptul ca David Cameron a riscat viitorul tarii sale in referendum. Sigur ca si Comisia Europeana a facut greseli, mai ales precedenta comisie (rasete in sala). Si Comisia mea, evident”, a spus acesta.

El a explicat ca actualul executiv comunitar “lanseaza mult mai putine initiative decat precedenta comisie” si nu mai incearca “sa intervina in orice domeniu, ci doar in cele mari”.

Intrebat dupa aceea daca si alte tari ar putea decide sa plece din UE, Juncker a raspuns: “Nu. Vor vedea la autopsie ca nu a meritat”.

HotNews