Juncker, dupa intalnirea cu Theresa May: Au fost facute suficiente progrese in negocierile de Brexit, vom intra in faza a doua

Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker a anuntat vineri ca negocierile de Brexit vor trece in faza a doua, cea a discutiilor despre viitoarele discutii comerciale, in conditiile in care s-au facut “progrese suficiente” in privinta acordului de iesire a Marii Britanii din UE.

“Comisia a decis oficial sa recomande Consiliului European sa ia act ca au fost facute suficiente progrese in privinta termenilor despartirii”, a spus Juncker, adaugad insa ca ramane mult de munca in privinta acordului de Brexit.

Anuntul a fost facut vineri dimineata intr-o conferinta comuna cu premierul britanic Theresa May.

May a declarat ca acordul va garanta drepturile celor trei milioane de cetateni UE din Marea Britanie.

Ea a adaugat ca in acord sunt incluse si o intelegere financiara “corecta pentru contribuabilul britanic” si o garantie ca nu va exista o “granita fizica” intre Irlanda de Nord si Irlanda, mentinand astfel “integritatatea constitutionala si economica a Regatului Unit”.

