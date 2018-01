Juncker: Daca Legile Justitiei raman asa, discutam altfel despre Schengen si MCV. Nu acceptam pasi inapoi

Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a avertizat, miercuri, ca in cazul in care Legile Justitiei raman asa cum au fost adoptate in Parlament, discutiile referitoare la renuntarea la MCV si intrarea in Spatiul Schengen a Romaniei “se vor pune in alti termeni”.

Juncker a precizat ca statul de drept a facut progrese remarcabile in Romania si “nu vom accepta sa faca pasi inapoi”. Presedintele CE a tinut sa sublinieze, inca o data, ca este bine informat in ce priveste deciziile legate de statul de drept.

La randul sau, presedintele Klaus Iohannis s-a declarat optimist in ceea ce priveste Legile Justitiei, afirmand ca este convins ca aceste discutii se vor termina cu “legi care vor fi in varianta cea mai buna, imbunatatite, care pot fi folosite, practic”.

“Sunt optimist in ce priveste parcursul final, acum suntem intr-o faza intermediara. A doua lege a fost trimisa inapoi, acest proces va mai dura o vreme. Asteptarea mea e ca la final sa avem legi care sa tina cont de deciziile CCR si care intaresc independenta Justitiei”, a declarat seful statului.

Iohannis a tinut sa precizeze ca se agita mult pentru asta, “se vede, nu se vede, e partea a doua”.

Seful statului se afla la Bruxelles pentru a discuta cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, una dintre teme fiind modificarile aduse Legilor Justitiei.

La finalul vizitei, Klaus Iohannis va avea o intrevedere si cu Joseph Daul, presedintele Partidului Popular European.

Donald Tusk i-a trimis deja si un mesaj clar noului premier Viorica Dancila referitor la obligativitatea respectarii statului de drept si a continuarii luptei anticoruptie pentru ca romanii sa se bucure in continuare de beneficiile din cadrul UE.

ziare.com