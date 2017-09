Juncker anunta summit european la Sibiu, in prima zi dupa Brexit

Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a propus miercuri organizarea unui summit european la Sibiu, imediat dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

Evenimentul istoric ar urma sa aiba loc pe 30 martie 2019, la o zi dupa data limita pana la care Brexit-ul trebuie finalizat, scrie Le Echo. In acea perioada, presedintia Uniunii Europene va fi detinuta de Romania.

Potrivit sursei citate, summit-ul european este destinat luarii de decizii pentru a trasa contururile viitorului unei Europe mai democrate.

In plus, alegerile europene vor avea loc la cateva saptamani dupa acest eveniment, in luna mai 2019, Juncker exprimandu-si speranta ca cetatenii isi dau seama ca Uniunea Europeana lucreaza pentru ei.

“Europa va avansa doar daca va alege indrazneala”, spune seful Comisiei Europene.

Si agentia Associated Press, citata de Washington Post, scrie ca Juncker vrea ca liderii europeni sa se intalneasca la Sibiu pentru a schita calea pe care vor merge cele 27 de tari membre.

Summit-ul de la Sibiu ar urma sa se desfasoare in perioada in care tara noastra va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, respectiv primele sase luni ale anului 2019.

