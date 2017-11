Judecatorii si procurorii trimisi in judecata nu vor mai fi suspendati automat, a decis comisia Iordache

Judecatorii si procurorii trimisi in judecata nu vor mai fi suspendati automat de CSM, ca si pana acum, a decis azi Comisia Iordache, constituita special pentru a modifica Legile Justitiei. Astfel, are loc o relaxare a criteriilor de integritate in ceea ce-i priveste pe magistrati.

Astfel, prin modificarea articolului 62 s-a decis ca acestia sa fie suspendati doar in urmatoarele cazuri:

cand fata de acesta s-a dispus arestarea preventiva sau arestul la domiciliu;

cand fata de acesta s-a luat masura preventiva a controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cautiune si organul judiciar a stabilit in sarcina sa obligatia de a nu exercita profesia in exercitarea careia a savarsit fapta;

cand sufera de o boala psihica, care il impiedica sa-si exercite functia in mod corespunzator;

cand a fost sanctionat disciplinar, in conditiile art. 100 lit. d);

in perioada cuprinsa intre data pronuntarii hotararii Sectiei corespunzatoare de aplicare a sanctiunii disciplinare prevazute la art. 100 lit. e) si data eliberarii din functie.

Deputatul PNL Daniel Fenechiu a criticat decizia luata azi, afirmand ca acum “va poate face dosar penal un procuror inculpat si trimis in judecata, si va poate judeca un judecator inculpat si trimis in judecata”.

“Va dati seama ce corect vor judeca judecatorii trimisi in judecata? Sau ce dosare bune vor face procurorii trimisi in judecata?”, scrie parlamentarul PNL Daniel Fenechiu pe Facebook.

Presedintele Comisiei speciale parlamentare pentru elaborarea Legilor Justitiei, deputatul Florin Iordache, a motivat decizia luata azi prin faptul ca “incearca sa faca niste legi mai bune”.

“Atat timp cat factorul politic nu intervine decat prin a prelua toate amendamentele venite de la asociatiile profesionale, cred ca e cel mai bun mod de consultare. Toti cei care protesteaza ar trebui sa vada ca incercam cu sprijinul asociatiilor profesionale, cat si al CSM sa facem niste legi mai bune.

Am constatat cu totii ca Legile Justitiei adoptate la momentul 2004, modificate in 2005 sunt niste legi care acum ar trebui modificate pentru ca, pe de o parte, nu contin deciziile CCR la foarte multe din acele articole.

Exista acum, discutam de Legea 303 o decizie unanima in care se doreste separarea carierelor. In momentul in care discutam despre aceasta, trebuie sa tinem cont de optiunea judecatorilor si procurorilor. Apoi, o chestiune foarte importanta – discutam de raspunderea magistratilor. Daca nu facem aceste lucruri printr-o dezbatere transparenta, tinand cont de toate observatiile pertinente (…) si nu in Parlament, atunci unde?”, a spus Iordache.

ziare. com