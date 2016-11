Jihadistii arestati in Franta planuiau atentate la Disneyland si `n piata de Craciun de pe Champs Elysees

Cei cinci presupusi jihadisti arestati in urma cu cateva zile in Franta planuiau atentate teroriste in mai multe locuri, printre care parcul Disneyland din Paris sau targul de Craciun de pe Champs Elysees, de 1 decembrie.

In weekend, in urma unor raiduri, in Strasbourg si Marseille au fost arestati sapte presupusi jihadisti, originari din Franta, Maroc si Afganistan. Doi dintre acestia au fost ulterior eliberati. Aceasta celula terorista era monitorizata de mai bine de opt luni, a declarat ministrul francez de Interne, Bernard Cazeneuve.

O sursa apropiata anchetei a declarat pentru Reuters ca, pe langa Disneyland, targul de Craciun si cladiri importante ale politiei, acestia planuiau atacuri si intr-o cladire folosita de serviciile de contraspionaj, dar si intr-un tribunal.

Tintele si detalii despre atacuri au fost luate de pe un smartphone, au declarat surse din politie, conform The Independent.

Acestea au conformat ca o parte dintre suspecti au luptat in Siria si au legaturi cu jihadistii Statului Islamic care au organizat atacurile din noiembrie 2015, de la Paris, care au lasat in urma 130 de morti.

Tocmai “nervozitatea” grupului, care astepta un transport de arme, a dus la arestarea sa.

In timpul raidurilor, au fost gasite mai multe arme, dar si materiale de propaganda jihadista.

Un total de 418 oameni au fost arestati in Franta pentru legaturi cu retele teroriste de la inceputul acestui an. Numai 43 au fost arestati in aceasta luna.

Franta este in continuare in stare de urgenta dupa o serie de atacuri teroriste organizate de Statul Islamic.

Marti, Departamentul american de Stat a avertizat americanii care doresc sa calatoreasca in Europa ca riscul de atentate teroriste organizate atat de Statul Islamic, cat si de Al-Qaida este mare in timpul Sarbatorilor de iarna, mai ales in locurile publice, la festivaluri sau targuri de Craciun.