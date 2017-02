Jandarmii le multumesc protestatarilor: Am asteptat 12 ani ca sa aud lumea strigand Jandarmeria, jos palaria!

Jandarmii s-au aratat impresionati de sustinerea pe care au simtit-o din partea sutelor de mii de romani care au iesit in strada zilele acestea pentru a protesta fata de ordonanta adoptata pe furis marti seara de Guvernul Iordache prin care sunt modificate Codurile Penale.

Dupa ce la Bucuresti un grup de huligani au stricat miercuri seara atmosfera calda din Piata Victoriei unde peste 150.000 de oameni protestau pasnic, romanii din strada si-au indreptat multumirile catre fortele de ordine.

Jandarmii au primit in toata tara mesaje si scandari de sustinere, flori si zambete, asa ca au intors, la randul lor multumirile.

“Am asteptat 12 ani ca sa aud lumea strigand #Jandarmeria_jos_palaria”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Romane.

“Pentru prima data de cand lucrez in Jandarmerie, oamenii striga de bine la adresa noastra. Ma simt emotionat si imi simt munca apreciata si inteleasa”, este declaratia unui jandarm din Cluj, citata pe reteaua de socializare.

“Dar el vorbeste in asentimentul tuturor jandarmilor. Aici nu este vorba de partizanat, ci doar de sentimentul ca cei de langa tine au inteles ce inseamna sa iti faci pur si simplu datoria. #Multumim!”, este mesajul Jandarmeriei, care este insotit si de imagini in care protestatarii striga la Cluj “Jandarmeria, jos palaria” sau “cinste lor, cinste lor, cinste lor jandarmilor”.

Si la Bucuresti multi oameni au venit joi inca de la primele ore cu flori si le-au impartit jandarmilor in semn de multumire pentru modul in care au gestionat incidentele violente de miercuri seara.

Si vineri sutele de mii de oameni care au iesit in toata Romania in strada au facut cateva pauze din a cere Guvernului sa retraga ordonanta si au aplaudat fortele de ordine.

De asemenea, si Jandarmeria a impartit in piete pliante prin care oamenii erau sfatuiti cum sa reactioneze in cazul in care printre ei apar instigatori.