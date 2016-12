Italia a votat masiv impotriva reformelor propuse de Renzi. Premierul isi da demisia

Presa italiana a anuntat ca primele predictii bazate pe numararea reala a voturilor indica un esec urias, chiar mai mare decat cel aratat de primele exit-poll-uri, pentru premierul Matteo Renzi.

Premierul Matteo Renzi si-a recunoscut infrangerea si a declarat ca isi va prezenta demisia, luni, presedintelui Sergio Mattarella.

“Am pierdut si o spun cu voce tare”, “am facut tot ce am putut”, “nu sunt un robot”, “experienta mea in Guvern se termina aici” si “astept zambind sa-mi cunosc succesorul, oricine ar fi” sunt cateva dintre frazele rostite de premierul Renzi, vizibil emotionat, intr-o declaratie de presa de numai 10 minute, la finalul careia, cu vocea tremuranda, i-a multumit si sotiei sale, Agnese, pentru sprijinul acordat.

Primele rezultate partiale indica faptul ca premierul a pierdut la o diferenta uriasa de 20% referendumul constitutional, informeaza News.ro.

Autoritatile electorale au anuntat ca tabara “NU” conduce cu 59,63% dupa numararea voturilor exprimate in aproape jumatate din sectiile de vot. Pana in acest moment au fost centralizate rezultatele inregistrate in 31.291 din cele 61.551 de sectii de vot de pe teritoriul Italiei.

Alegatorii italieni au respins intr-un numar covarsitor agenda de reforme constitutionale propusa de catre actuala guvernare, pentru a concentra mai multa putere in mainile executivului, transmite Reuters.

In Italia pot avea loc alegeri anticipate, iar cei care vor profita cel mai mult de pe urma lor vor fi partidele populiste si extremiste, cum sunt Miscarea 5 Stele, cel mai popular partid al momentului, Liga Nordului si chiar Forza Italia, partidul fostului premier Silvio Berlusconi.