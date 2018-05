Iordache: Referendumul pentru redefinirea familiei ar putea avea loc pe 10 iunie

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, joi, ca referendumul pentru modificarea Constitutiei privind familia ar putea avea loc pe 10 iunie.

“Sunt pozitii pro si contra vizavi de initiativa cetateneasca. Cred ca este o initiativa buna. De la inceput noi am spus ca vom sustine o astfel de initiativa de modificare a Constitutiei.

Astazi, in final, am inteles ca Curtea Constitutionala a respins sesizarea la modificarea Legii referendumului si, in aceste conditii, asteptam ca presedintele Romaniei sa promulge legea pentru modificarea Legii referendumului”, a afirmat Iordache, adaugand ca seful statului ar putea promulga actul normativ in 10 zile.

El a spus ca urmeaza ca Senatul, in calitate de Camera decizionala, sa adopte forma stabilita de Camera Deputatilor de modificare a Constitutiei vizand familia.

“Atunci, in ultima duminica din cele 30 de zile, asa cum prevede propunerea legislativa, se va organiza referendumul pentru modificarea Constitutiei”, a completat Iordache.

Potrivit acestuia, referendumul pentru modificarea Constitutiei ar putea avea loc in 10 iunie.

“Daca astazi Curtea Constitutionala a respins (sesizarea privind legea referendumului – n.red.), legea va merge la presedinte. Practic in 10 zile, presedintele va trebui sa promulge legea pentru modificarea Legii referendumului si abia atunci, avand legea promulgata, Senatul in saptamana respectiva va adopta acea modificare (a Constitutiei – n.red.). Practic, in doua saptamani, Senatul va adopta legea de modificare a Constitutiei si in 30 de zile de la acea data se va organiza referendumul”, a explicat Iordache, mentionand ca, daca se uita pe calendar, aceasta data ar putea fi 10 iunie.

Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, joi, sesizarea privind proiectul de modificare a Legii referendumului, au precizat surse din CCR.

ziare.com