Iordache: Am adoptat proiectul privind graţierea unor pedepse si modificarea Codurilor Penale

Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a anunţat astăzi, după şedinţa de Guvern că proiectul graţierii unor pedepse a fost adoptat de Guvern.

„Am adoptat o serie de măsuri care vizează evitarea unei hotărâri-pilot la CEDO. Am adoptat proiectul de lege privind graţierea unor pedepse”, a declarat ministrul Justiţiei.

În acelaşi timp, Guvernul a adoptat prin Ordonanţă de Urgenţă modificarea Codurilor Penale.

Referindu-se la prevederile privind abuzul în serviciu, Florin Iordache a declarat că s-a eliminat punerea în miscare la plângerea prealabilă, iar cuantumul a rămas în valoarea la 200.000 de lei. Nu va fi nimeni sancţionat sub această sumă, dar prejudiciul se va recupera în civil.

Alte măsuri aprobate vizează regimul de executare al pedepselor şi construirea a trei penitenciare noi.

Intrebat de ce aceste proiecte s-au discutat marti seara, Florin Iordache a raspuns ca “acum a fost sedinta de Guvern” si ca “era pe odinea de zi”. Reporterul ii aminteste ca nu este adevarat, ca nu erau pe ordinea de zi. Iordache: “Numai Guvernul isi stabileste prioritatile.”

“Am adoptat o serie de masuri care vizeaza evitarea unei hotarari pilot la CEDO si in acest sens am adoptat proiectul de lege privind gratierea unor pedepse si a unor masuri educative privative de libertate. Cel de-al doilea proiect de lege vizeaza Legea pentru completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor”, a declarat Florin Iordache.

Ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala, adoptata

Guvernul a adoptat, in sedinta de marti, o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedura penala, a anuntat ministrul Justitiei, Florin Iordache. “Cel de-al treilea act normativ pe care l-am adoptat astazi este vorba de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii 296 Cod Penal si a Legii 135 Cod de procedura penala. Practic, prin aceasta ordonanta de urgenta, am facut si am pus in concordanta deciziile Curtii Constitutionale care (…) trebuiau sa fie implementate fie de catre Guvern, fie de catre Parlament”, a declarat Iordache.