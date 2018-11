Iohannis spune ca Toader e “pe langa lege” referitor la revocarea lui Lazar

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, referitor la propunerile ministrului Justitiei Tudorel Toader, ca are dubii privind legalitatea acestora.

Seful statului s-a referit la propunerea lui Toader de numire a Adinei Florea in functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, dar si la cererea de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar.

“Am o opinie si o voi face cunoscuta la momentul potrivit, dar astazi inca nu m-as referi la aceste spete. Insa, in ansamblu, se contureaza un comportament sau o abordare a acestui ministru al Justitiei, care este pe langa lege. In privinta propunerilor si de numire, si de revocare (din functie – n.red.) “, a afirmat presedintele Iohannis marti.

Intrebat daca are dubii privind legalitatea acestor propuneri, Klaus Iohannis a replicat: “Intre timp, nu mai am doar dubii. Ma indrept usor, usor spre certitudini. Cel putin in ce priveste revocarea procurorului general, un demers aiuritor al acestui ministru – penibila faza. Suntem in situatia in care momentan s-a inceput un demers judiciar. Va spun de pe acum: pana cand judecatorii nu vor da un verdict final, nu am de gand sa fac nimic in aceasta chestiune.

Iar despre revocare, am mai vorbit. Procurorul general a facut si face o treaba buna. Mi se pare total gresita solicitarea de revocare, gresita din punct de vedere politic, iar legal… voi scrie ceva atunci cand va fi situatia de asa natura.

Clar, foarte clar, ne aflam intr-o zona in care infractorii incearca sa acapareze Justitia si pe cine nu vor putea acapara sau unde vad ca nu au sanse vor sa-i indeparteze”, a mai adaugat presedintele.

Amintim ca procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar a fost declansata de catre ministrul Tudorel Toader in 24 octombrie.

Procurorul general, Augustin Lazar, a depus la Curtea de Apel Alba, o cerere de suspendare a procedurii de revocare din functie declansata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

Judecarea cererii de suspendare a procedurii de revocare din functie a fost stabilita pentru data de 20 noiembrie. Procurorul general a depus o plangere prealabila si la Ministerul Justitiei impotriva raportului.

