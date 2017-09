Iohannis si-a anulat vizita in Ucraina din cauza controversatei legi a Educatiei in limba minoritatilor

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca si-a anulat vizita programata pentru luna octombrie in Ucraina, ca urmare a adoptarii controversatei legi a Educatiei din tara vecina. “Ideea mea cu vizita in Ucraina a fost, de fapt, sa mergem impreuna in zona Bucovinei ucrainene, unde sunt multi romani, ca sa subliniem ca ne preocupa. Acum, va dati seama ca aceasta lege a venit intr-un moment foarte nepotrivit”, a declarat presedintele.

“Am avut prevazuta o vizita in Ucraina pentru luna octombrie a acestui an, o vizita pe care am pregatit-o in mai multe runde de discutii cu presedintele Porosenko. Ultima discutie pe aceasta tema am avut-o cu ocazia intalnirii NATO de la Bruxelles.

Am fost foarte, foarte neplacut surprins de evolutia din Parlamentul Ucrainei, care, fara sa anunte partenerii, si noi suntem parteneri ai Ucrainei, a promovat o lege care, dupa parerea noastra, contravine bunelor intentii reciproce si, practic, aceasta lege, daca va intra in vigoare, va limita drastic accesul minoritatilor la educatia in limba materna.

Si pe noi ne doare acest lucru, avem foarte multi romani in Ucraina si pot sa va spun, asa, in premiera, ca ideea mea cu vizita in Ucraina a fost, de fapt, sa mergem impreuna in zona Bucovinei ucrainene, unde sunt multi romani, ca sa subliniem ca ne preocupa.

Acum, va dati seama ca aceasta lege a venit intr-un moment foarte nepotrivit, si intreaga abordare, dupa parerea mea, trebuie pusa in discutie.

In consecinta, cand am aflat de aceasta lege, am contramandat vizita mea in Ucraina si am contramandat si primirea Presedintelui Parlamentului, care se anuntase pentru sfarsitul lui septembrie la mine, dand altfel semnale diplomatice extrem de puternice.

Amanarea unei vizite prezidentiale este un semnal diplomatic extrem, extrem de dur”, a declarat seful statului, la finalul participarii la cea de-a 72-a sesiune a Adunarii Generale a ONU de la New York.

In plus, Iohannis a precizat ca “intamplarea a facut” ca l-a intalnit pe presedintele Porosenko pe holurile ONU.

Cu aceasta ocazie i-a spus pe scurt ce il nemultumeste: “I-am spus si direct ca nu voi face aceasta vizita, pana cand nu exista un progres pe aceasta lege a educatiei si ca sunt foarte neplacut surprins de aceasta evolutie, in conditiile in care domnia sa a avut o abordare, cel putin fata de mine, foarte deschisa, cand a venit vorba despre romanii din Ucraina”.

Iohannis sustine ca dupa discutia cu Porosenko, acesta “si-a continuat drumul foarte ingandurat”, de aceea spera sa “avem o abordare care permite romanilor din Ucraina perspectiva totusi sa-si continue invatamantul in limba romana”.

Parlamentul a adoptat miercuri, in unanimitate, o declaratie prin care solicita autoritatilor de la Kiev sa isi reconsidere pozitia fata de noua Lege a Educatiei, care limiteaza dreptul la invatare in limba materna pentru romanii din Ucraina.

Noua Lege a educatiei a fost adoptata marti si trimisa pentru promulgare la presedintele Petro Porosenko. Senatorii si deputatii de la Bucuresti spun insa ca legea nu le va mai permite copiilor celor aproape 400.000 de romani din Ucraina sa invete in limba lor materna si ii cer presedintelui ucrainean sa nu promulge legea.

In Ucraina, minoritatea romana este a doua ca pondere, dupa cea rusa, si beneficiaza in acest moment de 77 de scoli cu predare in limba romana.

