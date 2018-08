Iohannis sesizeaza CCR. Dancila ar fi incalcat Constitutia cand si-a desemnat inlocuitor in perioada de concediu

Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, vineri, Curtea Constitutionala cerandu-i sa solutioneze conflictul juridic de natura constitutionala generat de decizia premierului Dancila de a-l lasa pe vicepremierul Paul Stanescu la carma Guvernului in perioada in care ea va pleca in concediu.

“Rolul constitutional si specificul atributiilor prim-ministrului presupun ca acesta sa isi exercite atributiile permanent si neintrerupt oriunde s-ar afla, inclusiv in vacanta. Insa, ori de cate ori acesta ar aprecia ca se afla intr-o imposibilitate de a-si exercita atributiile, chiar si cu acest prilej, devin incidente prevederile constitutionale referitoare la interimatul functiei de prim-ministru.

Prin omisiunea prim-ministrului Romaniei de a aduce la cunostinta presedintelui Romaniei imposibilitatea de a-si exercita atributiile in perioada 6-13 august 2018 si actiunea acestuia de a desemna un alt membru al Guvernului sa exercite, cu caracter temporar, atributiile de prim-ministru prin emiterea unui act (Decizia nr. 247/2018) cu depasirea competentelor stabilite de Legea fundamentala, s-a ivit un conflict juridic de natura constitutionala intre cele doua autoritati, pentru motivele expuse in cele ce urmeaza.

Procedand in acest mod, prim-ministrul Romaniei se situeaza in afara cadrului constitutional prevazut de art. 107 alin. (3) din Constitutie. Totodata, prin aceasta conduita, prim-ministrul a incalcat si prevederile art. 1 alin. (5) din Legea fundamentala in componenta sa referitoare la suprematia Constitutiei, precum si principiul colaborarii loiale, astfel cum a fost dezvoltat in jurisprudenta Curtii Constitutionale”, se arata in comunicatul postat pe site-ul Administratiei Prezidentiale.

Conform art. 107 din Constitutia Romaniei:

” (3) Daca primul-ministru se afla in una dintre situatiile prevazute la articolul 106, cu exceptia revocarii, sau este in imposibilitate de a-si exercita atributiile, Presedintele Romaniei va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a indeplini atributiile primului ministru, pana la formarea noului Guvern. Interimatul, pe perioada imposibilitatii exercitarii atributiilor, inceteaza daca primul-ministru isi reia activitatea in Guvern”.

Prin urmare, premierul interimar isi preia atributiile doar in baza unui decret semnat de presedintele Romaniei. Asa s-a intamplat, de exemplu, si in 2015, cand vicepremierul Gabriel Oprea i-a tinut locul premierului Victor Ponta.

In schimb, Viorica Dancila si-a delegat atributiile pe perioada vacantei prin Decizia 247/2018, publicata in Monitorul Oficial si intrata in vigoare de la data de 31 iulie, care prevede urmatoarele:

“Articol unic. – In perioada 6-13 august 2018, domnul Paul Stanescu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, exercita atributiile prim-ministrului privind conducerea operativa a activitatii Guvernului Romaniei”.

Decizia este semnata de premierul Viorica Dancila si de secretarul general al Guvernului, Andreea Lambru.