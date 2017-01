Iohannis, sedinta la CSM: Sunt unii care chiar au impresia li se cuvine sa fie deasupra legii

Presedintele Klaus Iohannis sustine, vineri, un discurs in cadrul sedintei Consiliului Superior al Magistraturii in care va fi aleasa noua conducere.

Seful statului a vorbit in ultimele doua zile despre Justitie si a transmis noului Guvern mesaje despre necesitatea pastrarii independentei acesteia. Joi, dupa ce Avocatul Poporului a contestat la CCR legea care i-a interzis lui Liviu Dragnea sa fie premier, Iohannis s-a aratat indignat si a acuzat PSD ca face presiuni.

Seful statului a vorbit despre Justitie si la ceremonia de depunere a juramantului a noului guvern: “Eu astept si multi asteapta sa faceti tot ce se poate sa sprijiniti o justitie independenta in Romania. Asta inseamna intarirea statului de drept. Ati jurat sa faceti tot ce puteti pentru o democratie matura in Romania. O democratie fara justitie independenta si stat de drept nu ne putem imagina in Europa”.

Iata declaratiile presedintelui Klaus Iohannis din cadrul sedintei CSM:

- CSM este garantul independentei justitiei. Greu de gasit o sarcina mai dificila descrisa in mai putine cuvinte.

- De ce o fi asa de importanta aceasta independenta a Justitiei? Este fundamentala!

- Justitia independenta inseamna, si asta inteleg toti foarte usor, ca nimeni nu trebuie sa se amestece in treaba judecatorilor si a procurorilor. Dar inseamna in aceeasi masura si faptul, si asta e stipulat tot in Constitutie, ca nimeni nu este mai presus de lege. Si aici cred ca ajungem la un punct la care voi reveni peste cateva paragrafe.

- Nu si-a imaginat nimeni ca un simplu hot se poate considera deasupra legii. Dar sunt unii care chiar au impresia ca lor chiar li se cuvine sa fie deasupra legii si ma refer la persoane care de regula au pozitii publice. Ori asa ceva nu se poate.

- Statul de drept e o notiune care s-a vehiculat intens in spatiul public. O democratie puternica fara stat de drept, fara Justitie independenta nu exista.