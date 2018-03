Iohannis: Scrisoarea lui Dancila catre Juncker, o preocupare legitima a opiniei publice

Scrisoarea in care prim-ministrul Viorica Dancila ii cere explicatii presedintelui Comisiei Europene, preluand o tema lansata public de Antena 3, nu este gresita si exprima o preocupare legitima a opiniei publice, spune presedintele Klaus Iohannis, care i-a cerut lui Juncker sa se ocupe exhaustiv de aceasta problema.

“Acasa nu ne-am consultat. Am vazut acea scrisoare, e o scrisoare in care se cer clarificari, nu se face nicio acuzatie acolo. Din acest punct de vedere, scrisoarea nu e gresita”, a declarat presedintele vineri, la Bruxelles, unde participa la reuniunea Consiliului European.

Klaus Iohannis a amintit ca a avut deja discutii pe aceasta tema cu Jean Claude Juncker, caruia i-a solicitat sa se ocupe de aceasta problema sis a dea Romaniei un raspuns.

“Presedintele Junker m-a abordat pe aceasta tema. I-am spus ca e o precupare legitima din partea oponiei publice din Romania, l-am rugat sa dea in lucru la o echipa si sa ne lamureasca. L-am rugat sa trateze chestiunea exhaustiv, pentru ca de aici rezulta o crestere a credibilitatii in mecanismul MCV la noi acasa sau o scadere a increderii in acest mecanism”.

Totusi, Klaus Iohannis a tinut sa precizeze ca el nu considera solicitarea Comisiei o imixtiune in actul de justitie.

“Personal nu cred c a e vorba de imixtiune in actul de justitie, dar nu vreau sa dau eu rapsunsul in locul Comisiei. Cred ca lucrurile se vor lamuri si repede, si bine”, a conchis presedintele.

Viorica Dancila a cerut, intr-o scrisoare transmisa lui Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, clarificarea adresei din 2012, transmisa de CE ministrului Justitiei de la acel moment, Mona Pivniceru, si care contine 21 de cerinte adresate Guvernului, inclusiv solicitari concrete, directe, privind anumite cauze penale.

Este vorba despre un document din 10 octombrie 2012, adresat Guvernului Romaniei, care prezinta o lista de 21 de cerinte ale Comisiei Europene in legatura cu MCV, prezentat de Antena 3.

Unul dintre puncte prevede descrierea situatiei si stabilirea pasilor de urmat in cazuri de coruptie cunoscute, fiind date si nume: Gheorghe Copos, Adrian Nastase, Serban Bradisteanu, Ion Dumitru, Decebal Traian Remes, Dan Voiculescu, George Becali, Catalin Voicu, Tudor Chiuariu.

Demersul Vioricai Dancila a fost initiat in contextul in care, duminica, Mihai Gadea a prezentat la Antena3 un raport atribuit Comisiei Europene care includea anumite cerinte cu privire la MCV, inclusiv prezentarea de informatii privind stadiul in care se aflau dosarele unor inculpati celebri.

De la Antena3, stafeta a fost preluata de liderul PSD, Liviu Dragnea, pasata imediat premierului Viorica Dancila si apoi ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care si-au transmis public mai multe mesaje pe aceasta tema, desi toti trei fac parte din aceeasi alianta aflata la guvernare.

Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a primit scrisoarea din partea premierului Viorica Dancila, adaugand ca ii va raspunde in timp util.

ziare.com