Iohannis s-a ales cu plangere penala pentru ca nu a revocat-o inca pe Kovesi

O plangere penala a fost depusa, marti, la PICCJ de catre Catalin Stochita, fost candidat la Primaria Sectorului 5, impotriva presedintelui Klaus Iohannis dupa ce seful statului a amanat luarea unei decizii privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

“Astazi, 26 iunie 2018, am depus sesizare la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Justitie si Casatie privind posibile incalcari ale prevederilor legale in vigoare de catre domnul Iohannis Klaus Werner – Presedintele Romaniei, cu sediul in Palatul Cotroceni, Administratia Prezidentiala, Bulevardul Geniului nr. 1-3, Sector 6, Bucuresti, Romania, telefon: 021 – 410.05.81, privind savarsirea urmatoarelor infractiuni: nerespectarea hotararilor judecatoresti – art. 287 din Codul Penal; abuz in serviciu – art. 297 alin. 1 din Codul Penal; neglijenta in serviciu- art. 298 din Codul Penal; uzurparea functiei – art. 300 din Codul Penal”, se arata in textul sesizarii.

Potrivit sursei citate, Stochita a depus si solicitari catre presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, respectiv catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, “pentru a analiza posibilitatea declansarii procedurilor parlamentare privind suspendarea domnului Iohannis Klaus Werner din functia de Presedinte al Romaniei”.

“Precizez faptul ca impreuna cu un grup numeros de cetateni suntem pregatiti sa incepem o campanie de strangere de semnaturi pentru suspendarea domnului Iohannis Klaus Werner din functia de Presedinte al Romaniei si am solicitat un raspuns in scris privind numarul necesar de semnaturi pentru initierea procedurilor parlamentare”, completeaza Catalin Stochita in document.

In legatura cu motivele sesizarii, acesta precizeaza ca presedintele Klaus Iohannis a refuzat punerea in aplicare a deciziei CCR care il obliga pe seful statului sa o revoce pe sefa DNA.

“In fapt, Domnul Iohannis Klaus Werner, avand functia de Presedinte al Romaniei, refuza sa puna in aplicare Decizia CCR nr. 358/30.05.2018, definitiva si general obligatorie, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 473 din 07.06.2018 privind revocarea din functie a Procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, doamna Kovesi Laura Codruta, incalcand prevederile Constitutiei Romaniei.

1. Constata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministrul Justitiei si Presedintele Romaniei, generat de refuzul Presedintelui Romaniei de a da curs propunerii de revocare din functie a Procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, doamna Laura Codruta Kovesi.

2. Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a Procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, doamna Laura Codruta Kovesi. Definitiva si general obligatorie. Decizia se comunica Presedintelui Romaniei, prim-ministrului si ministrului justitiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I”, conform sursei citate.

Stochita aminteste in sesizarea sa si despre “diverse mijloace de presiune neortodoxe” ale presedintelui Iohannis pentru fortarea demisiei judecatorului CCR, Petre Lazaroiu.

“In perspectiva alegerilor prezidentiale din anul 2019, o decizie de revocare a Procurorului sef al DNA va determina un important deficit de imagine domnului Iohannis Klaus Werner in fata propriului electorat.

In aceste conditii, domnul Iohannis Klaus Werner incearca prin diverse mijloace de presiune neortodoxe (manipulare, amenintare si santaj) demiterea sau fortarea demisiei unui judecator CCR dintre judecatorii CCR sustinuti si nominalizati de Presedentia Romaniei: doamna Stanciu Livia (acuzata in mod public intr-o emisiune tv de trafic si consum de droguri cu ajutorul SPP, fara prezentarea unor dovezi concrete) si domnul Lazaroiu Petre (amenintat si santajat voalat de catre doamna Tanasescu Simina ex-Consilier Prezidential) pentru a fi inlocuit in cadrul CCR cu doamna Kovesi Laura Codruta, la propunerea Administratiei Prezidentiale prin sustinerea domnului Iohanis Klaus Werner”, se arata in textul inaintat PICCJ.

Fostul candidat la Primaria Sectorului 5 mai sustine ca Iohannis incearca sa obtina “avantaje materiale, politice si de imagine”, prin nerevocarea sefei DNA.