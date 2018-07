Iohannis: Romania a obtinut la summitul NATO gazduirea unui centru de comanda operational

Președintele Klaus Iohannis, aflat la summit-ul NATO, a vorbit despre concluziile reuniunii de la Bruxelles.

Principalele declarații ale președintelui:

Am terminat lucrările de 2 zile ale summit-ului NATO din acest an, un summit foarte interesant, cu concluzii foarte bune pentru noi, cu o sesiune neplanificată foarte intensă.

Ce a obținut România: Încă din 2016, noi am încercat să consolidăm flancul estic, am obținut pas cu pas o acceptare a importanței flancului estic, o întărire a prezenței NATO.

Am obținut un centru de comandă operațional, un centru important, credem că vom avea circa 400 de ofiței de stat major din țările NATO.

Am obținut o îmbunătățire a statutului brigăzii multinaționale.

O întreagă sesiune a fost organizată la inițiativa noastră, dedicată Mării Negre, cu invitați din Georgia și Ucraina, în demersul de a pune regiunea Mării Negre pe harta NATO.

Am avut azi o sesiune extraordinară. S-a pus la modul foarte apăsat în discuție ceea ce numim noi burden sharing, împărțirea cheltuielilor.

S-a renunțat la bilaterale, apăruse o discuție destul de intensă, am hotărât împreună să schimbăm programul și am discutat despre bani. Am ajuns la concluzii optimiste. Unii aliați s-au angajat să-și crească cheltuielile pentru apărare.

S-a discutat să mergem și mai departe, nu s-a ajuns la nicio concluzie.

Ultima sesiune a fost dedicată Afganistanului. Vom crește numărul de personal în Afganistan de la 700 și ceva de oameni la peste 950 anul viitor. Este o creștere însemnată în România, dar credem că NATO nu este doar despre a primi securitate, ci și despre a da securitate.

Prezența noastră în Afganistan este în baza art. 5, e prima dată când s-a invocat art. 5, după 11 septembrie. Am înțeles care e rolul nostru, soldații sunt apreciați în Afganistan și sunt mândru de ei.

Trump a spus lucrurilor pe nume, cum se face între aliați. Concluzia a fost că NATO este puternică, vom merge împreună, dar țările membre trebuie să-și crească puțin cheltuielile pentru apărare.