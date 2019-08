Iohannis respinge remanierea propusa de Guvernul Dancila si ii cere sa mearga in Parlament pentru votul de incredere

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că respinge toate propunerile trimise de Viorica Dăncilă pentru portofoliile de la Justiție, Educație, Interne, Energie, Relația cu Parlamentul, și cele două posturi de vicepremier.

”Degringolada de la nivelul guvernării confirmă disprețul cu care PSD și ALDE continuă să îi trateze pe români.

Nu ar trebui să fie nicio surpriză pentru nimeni. Dimpotrivă, este rezultatul a doi ani și jumătate de guvernare haotică, incompetentă și coruptă.

Un vot precum cel din 26 mai ar fi determinat demisia imediată a Guvernului. Sunt convins că un guvern PSD nu este potrivit pentru România.

Eu nu voi gira prin deciziile mele susținerea acestui Guvern. PSD și ALDE deopotrivă sunt vinovate pentru eșecul acestei guvernări. Încercările ALDE de a se spăla acum pe mâini sunt pur și simplu ridicole. După ce ai stat la aceeași masă cu PSD și ai luat măsuri împotriva românilor nu mai păcălești pe nimeni că nu ești vinovat

În primul rând nu accept nicio propunere de remaniere din partea acestui guvern.”, a spus Klaus Iohannis.

”Resping în integralitate remanierea propusă de premier. Resping propunerea pentru ministrul Justiției”, a subliniat șeful Statului. Acesta a respins și propunerea lui Iulian Iancu la postul de vicepremier pentru probleme economice și propunerea pentru vicepremier pentru parteneriatul strategic.

Totodată, Președintele îi cere Vioricăi Dăncilă să ceară în Parlament vot de încredere pentru Guvern, în condițiile în care ALDE și-a retras miniștrii din Executiv și a trecut în Opoziție.

“Am mentinut Romania pe drumul sau european, am mobilizat romanii pt a salva lupta anticopruptie, insa nu sunt suficiente. Dupa alegeri, cu o noua majoritate putem face mult mai mult impreuna. Pana atunci, actualul guvern are nevoie de o noua confirmare in Parlament. Daca noua configuratie va trece, le spun ca voi raman pe pozitia mea de aparare a valorilor democratice. NU voi permite PSD sa isi bata joc de Romania si romani.

Daca noua configuratie nu va fi aprobata, ii asigur pe romani ca Romania nu va intra in criza profunda.

Partidele de opozitie trebuie sa aiba un comportament rezonabil in caz de criza. Romania ramane puternica, cu o societate civila si implicata. Romanii isi cer drepturile si clasa politica trebuie sa actioneze normal”, a mai declarat presedintele.

Viorica Dăncilă a trimis luni la Palatul Cotroceni nominalizări pentru Justiție – Dana Gîrbovan, Interne – Mihai Fifor, vicepremier pe probleme economice – Iulian Iancu, vicepremier pentru parteneriatele strategice – Ana Birchall, Educație – Șerban Valeca.

După ieșirea de la guvernare a ALDE, marți, Viorica Dăncilă a trimis la Președinție propuneri pentru numirea unor intermari la Energie – Niculae Bădălău, Mediu – Ioan Deneș, Relația cu Parlamentul – Radu Oprea.