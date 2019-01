Iohannis respinge din nou propunerile Guvernului pentru Dezvoltare si Transporturi

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va respinge din nou propunerile guvernului pentru preluarea ministerelor Dezvoltarii si Transporturilor, Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici.

“Aceste doua propuneri vor fi refuzate in cursul acestei saptamani”, a declarat Klaus Iohannis.

Intrebat care sunt motivele pentru care nu ii accepta pe cei doi, seful statului a spus ca “veti vedea cand veti citi scrisorile”.

Klaus Iohannis i-a sfatut pe membrii guvernului sa citeasca cu atentie legislatia invocata de el in scrisorile trimise saptamana trecuta, in care a motivat refuzul de a-i numi pe Lia Olguta Vasilescu, Ilan Laufer si Mircea Draghici in functiile de ministri, iar pe cei din PSD sa faca propuneri de ministri care sa il convinga ca institutiile vor fi bine conduse.

“Nu am primit niciun fel de alte propuneri si discutiile pe care le-am purtat nu au vizat ale propuneri. Guvernul sa citeasca cu atentie legislatia invocata de mine si PSD sa vina cu propuneri care sa ma convinga ca ministerele vor fi bine conduse”, a spus Iohannis.

Amintim ca, saptamana trecuta, premierul Viorica Dancila i-a cerut, din nou, sefului statului sa ii numeasca pe Lia Olguta Vasilescu in functia de ministru al Dezvoltarii si pe Mircea Draghici la conducerea Ministerului Transporturilor.