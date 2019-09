Iohannis respinge categoric ministrii interimari propusi de Dancila. Guvernul trebuie sa mearga in Parlament

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi ca respinge “categoric” propunerile de interimari facute de premierul Viorica Dancila pentru ministerele lasate libere de fostii parteneri de coalitie de la ALDE.

Seful statului a spus ca vina pentru situatie apartine exclusiv lui Dancila si celor de la PSD si ca sa accepte propunerile ar insemna sa le gireze “jocul meschin” pentru putere.

Iohannis i-a cerut premierului sa se duca de urgenta cu Guvernul in fata Parlamentului, asa cum ii cere Constitutia, pentru a vedea daca mai are sau nu legitimitate sa ocupe Palatul Victoria.

Presedintele a aratat ca acesta e singurul mod in care se poate pune capat crizei politice generate de cei de la PSD si ALDE si ca, daca e lasata sa avanseze, situatia va avea efecte grave asupra vietii romanilor, riscand sa fie inclusiv intarzieri de pensii si salarii.

“Nu girez acest joc meschin si resping categoric propunerile inaintate de ministri interimari. Sa fie clar: Guvernul actual si-a schimbat componenta politica! In aceste conditii, Constitutia indica, fara echivoc, ce trebuie sa faca prim-ministrul. E datoria si obligatia dnei premier sa mearga de urgenta in Parlament pentru a obtine votul de validare. Acest guvern nu mai are legitimitate in fata romanilor inca din 26 mai, cand cetatenii s-au exprimat prin vot ca sanctioneaza directia in care duce PSD Romania. Acum Guvernul nu mai are nici legitimitate politica si asta explica frica doamnei premier de a se prezenta in fata Legislativului. Solutia nu este aceea de a prelungi criza prin tot felul de carpeli, precum desemnarea unor interimari, ci de a transa situatia cat mai curand in Parlament”, a declarat presedintele.

Dimineata Viorica Dancila a sesizat CCR, considerand ca se afla in situatia unui conflict juridic cu presedintele Romaniei, care amana sa ii dea un raspuns in legatura cu propunerile de ministri interimari. Dancila a precizat ca sesizarea ramane valabila si daca va primi raspunsul zilele acestea, pentru ca in ea reclama si ca seful statului i-a respins si propuneri de ministri plini, cum ar fi Dana Girbovan la Justitie, fara a-si motiva decizia.