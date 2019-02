Iohannis o respinge iar pe Olguta Vasilescu: Nu are pregatire, face declaratii controversate, presiuni asupra justitiei

Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis joi o scrisoare premierului Viorica Dancila in care ii explica motivele pentru care nu accepta ca Lia Olguta Vasilescu sa ocupe functiile de vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale.

Presedintele prezinta intai cadrul legal in care au fost vacantate functiile in cauza, dupa care prezinta analiza propunerii facuta, repetat, de Dancila.

“Analizand activitatea persoanei propuse, astfel cum rezulta aceasta din documentatia transmisa, constat ca doamna Lia-Olguta Vasilescu nu are pregatirea de specialitate necesara in niciunul dintre domeniile care fac obiectul de activitate al ministerului pentru care este propusa.

De asemenea, din aceeasi documentatie constat ca doamna Lia-Olguta Vasilescu nu are experienta in materie necesara promovarii si gestionarii politicilor publice guvernamentale la nivel national in domeniul complex al dezvoltarii regionale si administratiei publice.

Astfel, in calitate de primar, doamna Lia-Olguta Vasilescu nu a promovat si nu a gestionat politici publice de nivel national, iar in calitate de parlamentar a desfasurat activitate in comisii parlamentare care, prin obiectul de activitate, sunt direct legate fie de pregatirea sa profesionala, respectiv domeniul culturii, artei si mijloacelor de informare in masa, fie au legatura cu experienta obtinuta in calitate de ministru, respectiv domeniul muncii si protectiei sociale”, arata presedintele in scrisoarea catre Dancila.

Seful statului aminteste si de modul in care, ca ministru al Muncii, Vasilescu a construit si adoptat Legea Salarizarii, care a creat haos in sistemul public.

“Totodata, nu se poate ignora faptul ca, in calitate de ministru al muncii si justitiei sociale, doamna Lia-Olguta Vasilescu a promovat un cadru lipsit de transparenta in relatia cu societatea civila si in procesul de dialog social, fara consultarea actorilor implicati.

Or, realizarea si asigurarea unui dialog autentic, prin implicarea partenerilor din administratia publica, mediul academic si societatea civila, alaturi de pregatirea si experienta profesionala sunt esentiale pentru exercitarea acestei functii de demnitate publica”, mai motiveaza Iohannis.

El trece in revista si profilul conflictual al Olgutei Vasilescu, amintind de declaratiile razboinice, limbajul folosit si atacurile sustinute la adresa justitiei.

“La conturarea acestui profil se adauga declaratiile controversate, atacurile la persoana virulente, limbajul folosit in comunicarile publice, presiunile asupra justitiei, retinute inclusiv de catre Consiliul Superior al Magistraturii, toate acestea fiind aspecte care vin in contradictie cu cerintele de responsabilitate pe care le implica detinerea unei functii de inalta demnitate publica, precum cea de viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice.

Fata de aceste considerente, am decis sa resping propunerea de numire a doamnei Lia-Olguta Vasilescu in functia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice”, incheie presedintele evaluarea Olgutei Vasilescu.

Astfel, ei ii cere Vioricai Dancila sa vina cu o alta propunere.

“In conformitate cu dispozitiile art. 85 alin. (2) din Constitutie si tinand seama de jurisprudenta Curtii Constitutionale, urmeaza sa inaintati o alta propunere pentru functia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice care, in mod necesar, pe langa respectarea conditiilor prevazute de lege, ar trebui sa raspunda si cerintelor referitoare la pregatirea generala, pregatirea in specialitatea domeniului, experienta in materie, instruirea si aptitudinile pentru functia in domeniu, reputatia nestirbita si moralitatea”, conchide Iohannis.

Amintim ca Viorica Dancila anuntase miercuri seara ca l-a sunat marti, inainte de a pleca la Bruxelles, pe Klaus Iohannis, solicitandu-i un raspuns cu privire la numirile de la Transporturi si Dezvoltare, iar presedintele i-a promis ca va da unul in zilele urmatoare.

Presedintele a respins in mod repetat propunerile de la Dezvoltare si Transporturi, Mircea Draghici si Olguta Vasilescu, iar premierul a retrimis de fiecare data aceleasi nume.

La inceputul saptamanii, vicepresedintele PSD Florin Iordache a afirmat, ca ar putea fi adoptata o ordonanta de urgenta care sa il oblige pe presedinte sa raspunda intr-un anumit termen privind numirea ministrilor propusi de catre premier.

ziare.com