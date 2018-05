Iohannis o cheama pe Dancila la Cotroceni, dupa ce nu l-a lasat pe Melescanu sa dea explicatii presedintelui

Presedintele Klaus Iohannis o cheama marti la Cotroceni pe Viorica Dancila, dupa ce premierul a refuzat sa ii permita ministrului de Externe Teodor Melescanu sa mearga singur sa dea explicatii in controversa legata de faptul ca Romania a blocat initiativa UE privind Israelul.

Astfel, seful statului a decis sa il convoace chiar pe premier, marti, la aceeasi ora 11:00 la care fusese initial anuntata intalnirea cu Teodor Melescanu.

Iata textul invitatiei:

“Stimata doamna prim-ministru, avand in vedere opiniile exprimate de Guvern in legatura cu evolutii recente din politica externa, in temeiul dispozitiilor art. 86 din Constitutie, va invit pentru consultari in data de 15 mai a.c., ora 11:00, la Palatul Cotroceni.

Consultarile vizeaza clarificarea unor aspecte ce tin de politica externa a Romaniei, inclusiv problematica relocarii ambasadei Romaniei din statul Israel, care constituie probleme urgente si de importanta deosebita. La aceasta intalnire puteti fi insotita de ministrii de resort”.

Luni in jurul orei 12:30 Administratia Prezidentiala a anuntat ca ministrul de Externe a fost convocat la Cotroceni sa dea explicatii, dupa ce sambata dimineata a izbucnit un nou scandal diplomatic, cand presa din Israel a relatat ca Romania, Ungaria si Cehia au blocat adoptarea unei declaratii comune a UE prin care se condamna mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.

Iohannis a reactionat sambata dur, anuntand ca Guvernul nu s-a consultat cu el cand a actionat pentru blocarea declaratiei UE, ca PSD face politica externa dupa ureche si risca sa ne scoata din UE.

In acest context, consultarile dorite de Iohannis cu ministrul Melescanu ar fi putut aduce putina lumina in acest caz. Insa, la scurt timp dupa anuntul Cotroceniului, seful PSD Liviu Dragnea, care a sustinut ca ministrul de Externe nu poate merge la intalnire fara sa aiba mai intai acordul premierul Viorica Dancila.

“La singura intalnire pe care am avut-o dupa instalarea Guvernului Dancila s-a convenit ca presedintele sau consilierii prezidentiali nu convoaca si nu cer ministrilor sa vina la Cotroceni, ci ca e o discutie intre presedinte si premier si ii spune ca vrea sa se intalneasca cu un ministru. Acest lucru nu s-a respectat. Va decide doamna premier ce se intampla, pentru ca presedintele nu conduce Guvernul, chiar daca asta isi doreste”.

Nu a durat mult si a vorbit public pe subiect si Dancila, anuntandu-l pe Iohannis ca daca vrea sa discute cu Melescanu va trebui sa o sune intai pe ea.

Viorica Dancila a precizat ca Melescanu a discutat cu premierul, referindu-se, asadar, la sine, la persoana a III-a singular.

“Domnul Melescanu a vorbit cu mine, a vorbit cu primul ministru, si, bineinteles, daca isi va da acordul primul ministru, va merge. Eu nu pot sa-mi dau acordul pentru ceva in care nu am fost intrebata”, a spus Viorica Dancila.

Prins la mijloc si se pare ca fara sa fie si el informat, Melescanu, care intial confirmase participarea la Cotroceni, a fost nevoit sa sune la Administratie sa spuna ca merge, dar doar daca seful statului va vorbi mai intai cu premierul si aceasta isi va da acordul, dupa cum au relatat surse politice citate de televiziunile de stiri.

Ramane de vazut ce va raspunde acum Viorica Dancila si daca va merge sau nu la Cotroceni. De mentionat insa ca seful statului puncteaza in invitatia sa ca isi exercita atributiile constitutionale.

Art. 86 din Constitutia Romaniei prevede ca “presedintele Romaniei poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente si de importanta deosebita”.

