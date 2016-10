Iohannis: Nu voi desemna premier o persoana urmarita penal sau condamnata

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca dupa alegerile parlamentare din 11 decembrie va desemna ca premier o persoana competenta si care va reusi sa se bucure de sustinerea unei majoritati, dar a exclus ferm posibilitatea ca viitorul sef al Guvernului sa fie cineva care este urmarit penal sau a primit o condamnare.

Seful statului nu l-a mentionat explicit pe Liviu Dragnea, insa din declaratiile sale a reiesit clar ca liderul PSD nu va fi nominalizat premier chiar daca PSD va castiga alegerile si va reusi sa formeze o majoritate parlamentara impreuna cu alte partide.

Liviu Dragnea a fost condamnat in dosarul Referendumul la doi ani de inchisoare cu suspendare, iar in prezent este urmarit penal pentru instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual, intr-un dosar in care este inculpata si fosta sa sotie, Bombonica Prodana.

Dragnea a fost mentionat de mai multi social-democrati drept “cel mai potrivit sa fie premier”. Cea mai recenta declaratie, facuta la ultima sedinta a Comitetului Executiv al PSD, a fost facuta de Gabriela Firea, primarul Capitalei.

Intrebat de jurnalisti, la finalul primei sedinte a Comisiei prezidentiale pentru proiectul de tara, daca il va nominaliza pe Dacian Ciolos ca premier, dupa alegeri, in cazul in care va fi sustinut de o majoritate, Klaus Iohannis a raspuns: “Cu siguranta voi desemna o persoana tinand cont de prerogativele constitutionale ale presedintelui”.

“Nominalizez o persoana care dupa parerea mea intruneste o majoritate in Parlament si e competenta pentru a conduce Guvernul Romaniei. Ar fi absurd sa desemnez pe cineva care nu intruneste o majoritate. Nu sunt adeptul acestor jocuri politice, pica Guvernul in Parlament, mai pica o data… Aceste jocuri nu le veti gasi la mine. Desemnarea va fi extrem de serioasa”, a declarat presedintele Iohannis.

De asemenea, intrebat daca desemnarea va tine cont si de anumite criterii de integritate, seful statului a spus ca acest lucru este “evident”.

“In niciun caz nu voi desemna o persoana urmarita penal, condamnata penal sau care are probleme de integritate de alta natura. Am mai spus, clasa politica trebuie sa se reformeze, sa avem politicieni curati. Acest criteriu va fi criteriul eliminatoriu: indiferent de la cine vine propunerea, eu nu voi desemna o peroana urmarita penal sau condamnata penal”, a subliniat inca o data presedintele Iohannis.

Alti politicieni care se vad exclusi astfel de pe lista posibililor viitori sefi ai Guvernului sunt Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu, ambii fosti premieri, in prezent lideri marcanti ai aliantei PSD-ALDE.

La scurt timp, Liviu Dragnea a facut cateva comentarii legate de declaratiile presedintelui pe holul Palatului Parlamentului.

“Ii doresc foarte mult succes in a proceda la desconsiderarea Constitutiei”, a spus mai intai, ironic, Liviu Dragnea, intrebat de jurnalisti cum comenteaza anuntul facut de Klaus Iohannis.

Pe de alta parte, liderul PSD a subliniat inca o data ca el nu a spus niciodata ca ar vrea sa fie premier si nici nu a anuntat cu ce propunere se va duce PSD la Cotroceni in cazul in care va castiga alegerile.

“Domnul Iohannis confirma ce am spus mai demult: Ca face ce spune doamna presedinte al PNL, nu poate sa iasa din cuvant. Sa spui pe cine ai prefera, pe Ciolos, sa spui pe cine nu ai pune premier, asta inseamna incalcarea grava a Constitutiei”, a mai punctat liderul PSD.

Totusi, Liviu Dragnea a afirmat ca PSD nu se gandeste la suspendarea presedintelui.

“Partidul nostru va merge in alegeri si va discuta cu romanii. Romanii vor vorbi in 11 decembrie. Pana atunci, cei care presteaza, asa cum presteaza presedintele, sa taca”, a adaugat Dragnea.

Intrebat de jurnalisti daca ar accepta sa fie propunerea PSD pentru functia de premier, Liviu Dragnea a declarat inca o data: “Exclud orice discutie despre subiectul asta. Mi-am asumat aceasta pozitie, nu discutam despre persoane”.

De asemenea, intrebat de ce nu iau in considerare PSD si ALDE posibilitatea suspendarii presedintelui Iohannis, Liviu Dragnea a raspuns: “Ca sa aduc in discutie subiectul asta ar insemna ca eu chiar il iau in serios cand spune lucrurile astea. Eu nu prea il iau in serios”.

In acelasi timp, liderul PSD a respins categoric ideea ca PSD ar putea sustine un guvern condus de Dacian Ciolos dupa alegeri. “Categoric nu!”.

“Eu vreau ca PSD sa castige alegerile, sa faca majoritate cu ALDE si sa mearga la Cotroceni cu o majoritate legitima, votata de oameni”, a mai spus acesta.

De asemenea, Dragnea a precizat ca nu crede ca se va ajunge la suspendarea lui Iohannis nici dupa alegeri. “Nu cred ca vom ajunge acolo, cred ca propunerea noastra va fi acceptata de presedinte”.

“PSD va tine cont de ceea ce vor romanii si de asta trebuie sa tina cont si presedintele Iohannis. Am vazut ca a tacut inteligent pana acum, acum s-a hotarat sa vorbeasca. A intrat masiv in campania electorala. De po parte e Iohannis cu PNL, de cealalta parte noi. Daca mai e suparat poate sa mai puna niste copoi pe noi din institutiile statului. Sa nu creada ca suntem niste prosti pe aici prin tara”, a spus Dragnea vizibil enervat.

