Iohannis: Nu ne vom opri si vom lua masuri mai dure. Aveti grija de parinti si de bunici, dar de la distanta

Presedintele Klaus Iohannis a facut, luni, un nou apel la populatie sa stea in casa si sa respecte masurile luate de autoritati, pentru a impiedica raspandirea coronavirusului.

Seful statului a subliniat ca toate datele arata ca noul coronavirus poate fi letal intr-o proportie mult mai mare pentru persoanele in varsta fata de cele tinere si le-a cerut acestora sa evite evite deplasarile si sa nu se expuna unui risc urias.

“Dragi pensionari, nu va expuneti inutil unui risc urias! Limitati orice deplasare in afara domiciliului, cu exceptia celor de stricta necesitate! Este singura cale prin care puteti sa va protejati si sa ii protejati si pe ceilalti de boala si suferinta pe care le provoaca acest virus.

Dragi romani, intr-o cumplita ironie a sortii, a-i ajuta pe ceilalti inseamna astazi si in saptamanile care vor veni a sta departe de ei. Oricat de crud si paradoxal ar suna acest lucru, este adevarat. Mentinerea distantarii sociale este calea care ne va scoate la lumina dupa aceasta incredibil de dificila perioada. Sa avem, asadar, in aceste zile mare grija de parintii si bunicii nostri, dar de la distanta”, a transmis Klaus Iohannis.

Presedintele Klaus Iohannis a facut, luni, un nou apel la populatie sa stea in casa si sa respecte masurile luate de autoritati, pentru a impiedica raspandirea coronavirusului.

Seful statului a subliniat ca toate datele arata ca noul coronavirus poate fi letal intr-o proportie mult mai mare pentru persoanele in varsta fata de cele tinere si le-a cerut acestora sa evite evite deplasarile si sa nu se expuna unui risc urias.

“Toti cetatenii, indiferent ca sunt sanatosi sau bolnavi, au dreptul la protectie din partea statului. Impreuna cu premierul evaluam permanent evolutia raspandirii infectiei. Masurile au fost luate gradual. Masurile restrictive sunt necesare pentru a proteja romanii si familiile acestora. Nu ne vom opri si vom lua masuri mai dure cand vor deveni obligatorii pentru a impiedica raspandirea virusului. Vom adauga noi pachete de sprijin pentru economie. Romania nu este acolo unde ne dorim sa fie, dar acum nu trebuie sa cautam tapi ispasitori. Va asigur ca tot ce avem la dispozitie, toate resursele, sunt puse in slujba sanatatii romanilor. Eu cred in noi, romanii, in forma noastra interioara, uniti putem razbi, asa cum am facut de nenumarate ori in trecut”, a subliniat presedintele.

Aceasta a fost prima aparitie a sefului statului dupa intrarea in vigoare a ordonantei militare, duminica seara.