Iohannis: M-am intalnit azi cu Dragnea si premierul Dancila. Atacul penalilor imi confirma ca DNA face treaba buna

Presedintele Klaus Iohannis a facut declaratii joi seara.Este prima aparitie publica dupa ce a fost criticat pentru lipsa de reactie la atacurile asupra Justitiei, in special asupra DNA si a Laurei Codruta Kovesi, din ultima perioada.

Declaratii Klaus Iohannis:

- Buna seara! Avem, oare a cata oare, un scandal.

- Din punctul meu de vedere lucrurile se pot rezuma la putine cuvinte. Niste penali fac o incercare diperata sa atace si sa discrediteze DNA si conducerea.

- Dupa parerea mea aceasta incercare e una jalnica si neconvingatoare iar opinia mea despre munca DNA o cunoasteti.

- Dar imi face placere sa o repet. Dupa parerea mea DNA si conducerea DNA fac o treaba foarte buna iar acest atac, incercare de atac din partea unor penali e de natura sa-mi confirme ca DNA-ul face o treaba buna.

- Am avut in aceasta dupa-amiaza o intalnire cu Dragnea si Dancila.

- Aceasta intalnire a fost programata din seara depunerii juramantului noului guvern si rolul a fost de a defini cadrul colaborarii institutionale intre mine si noul guvern.

- Am discutat de nevoia de colaborare in proiecte de importanta nationala. Primul si cel mai important pregatirea pentru presedintia Consiliului Uniunii Europene. Al doilea mare program national este evident Centenarul. AM invitat pentru aceasta tomana la un summit mai multi presedinti din regiunea noastra – Dummitul Celor Trei Mari.

- Si da, am discutat si despre justitie si ce s-a convenit cu ministrul justitiei si mi-am exprimat nemultumirea ca exista un nou scandal legat de justitie.

- Dna premier mi-a relatat pe scurt ca a avut o discutie cu ministrul Justitiei si-i lasa mana libera in ce priveste aceasta chestiune in ce priveste DNA. Si apoi ati putut urmari pe ministrul Justitiei care ne-a informat ca ne va informa.