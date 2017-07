Iohannis, la Miercurea Ciuc: Steagul Bucovinei e folosit pentru promovare turistica, steagul secuiesc a venit mereu cu revendicari politice

Presedintele Klaus Iohannis, care marti se afla intr-o vizita in Harghita si Covasna, a facut cateva declaratii referitoare la schimbul de steaguri pe care l-a facut cu liderii locali.

Mai exact, primarul UDMR din Miercurea Ciuc, Raduly Robert Kalman, i-a oferit un steag al Tinutului Secuiesc, iar Klaus Iohannis a cerut consilierilor sai un steag al Romaniei (foto), pe care i l-a inmanat lui Raduly Kalman, afirmand ca parteneriatul nu trebuie sa fie pe criterii etnice.

Presedintele a precizat apoi, la intrebarile jurnalistilor, ca nu a stiut ca va primi in dar un steag secuiesc, dar l-a acceptat “ca semn de respect”. El a subliniat insa ca in timp ce steagul Bucovinei, de exemplu, e folosit doar pentru promovare turistica, steagul secuiesc “a venit intotdeauna si cu revendicari politice”.

“Nu am stiut (despre steagul secuiesc, n.red.), dar recunosc ca am luat-o ca semn de respect. Daca cei din sala care au cantat (imnul secuiesc, n.red.) au dorit asta sa-mi prezinte, i-am ascultat ce au cantat si am trecut mai departe. E important si ce vine din sufletul oamenilor, nu doar ce vine din protocol”, a declarat presedintele Iohannis.

Raspunzand mai departe intrebarilor adresate de jurnalisti, seful statului a spus ca asemenea chestiuni, precum imnul si steagul Tinutului Secuiesc, “trebuie rezolvate prin lege in Parlament”.

“Nu sunt eu chemat sa am o parere foarte ferma despre aceste chestiuni. Putem sa discutam lucrurile intr-o perspectiva care se regaseste in Constitutie. Putem sa discutam despre trecut, despre viitor, dar Romania noastra are o Constitutie”, a declarat presedintele, reamintind ca membrii comunitatii maghiare pot folosi limba materna in scoli, in media, in administratie, Romania fiind considerata “un exemplu foarte pozitiv” la nivel european.

In ceea ce priveste folosirea steagurilor, Klaus Iohannis a subliniat ca ele sunt “simboluri puternice”.

“Exista multe zone care doresc sa se promoveze turistic, cultural, folosind simboluri din istorie. De aici trebuie sa porneasca o discutie – de la faptul ca steagul despre care ati vorbit a dus si la foarte multe discutii politice. Daca steagul Bucovinei se foloseste pur si simplu pentru promovare turistica, acest steag a venit intotdeauna si cu revendicari politice”, a mai comentat presedintele, adaugand insa ca “o rezolvare se gaseste” pana la urma.

