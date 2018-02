Iohannis, la bilantul DNA: Niste inculpati si niste condamnati penal s-au unit pentru a-i discredita pe cei care i-au prins

Laura Kodruta Kovesi a prezentat azi Raportul de activitate a Directiei Nationale Anticoruptie pe anul 2017.

Sefa DNA a subliniat ca 2017 a fost un an dificil, demersul luptei anticoruptie fiind pus puternic sub semnul intrebarii.

Bilantul DNA are loc la o zi dupa ce Sectia de Procurori a CSM a decis sa respinga cererea facuta de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi. Avizul CSM este consultativ, decizia finala apartinand sefului statului.

La bilantul DNA participa si presedintele Klaus Iohannis si ar putea spune decizia pe cererea de revocare a sefei DNA. Inainte de inceperea sedintei, seful statului a spus ca “in conditiile date, este clar ca suntem departe de o revocare. Tot mai departe”.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat marti ca nu va participa la sedinta, invocand faptul ca nu a primit inca raportul de activitate. Nici premierul Viorica Dancila nu participa la bilantul DNA.

In schimb, este prezent ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm.

Declaratiile presedintelui Klaus Iohannis:

Felicitari, in primul rand, pentru intreaga activitate desfasurata pe parcursul anului trecut. Am ascultat cu interes prezentarea raportului DNA. Cifrele nu mint. Cifrele sunt reci, obiective.

In 2017 au fost solutionate peste 3.800 de dosare, cu 16,5% mai multe decat in 2016 si au fost trimisi in judecata apropae 1.000 de inculpati. Pe baza rechizitoriilor DNA, anul trecut instantele au condamnat definitiv 710 inculpati, ponderea achitarilor fiind de 12%, din care o patrime ca efect al deciziei CCR prin care abuzul in serviciu a fost limitat doar la incalcarea legii, nu si a hotararilor de guvern sau alte acte normative.

Toate acestea demonstreaza inca odata ca DNA este o institutie care functioneaza eficient. Demonsteaza ca DNA este in prima linie a luptei anticrouptie.

Contrar unor evaluari subiective, tendentioase, prezentate de cineva sapatamana trecuta (Tudorel Toader- n.red), eficienta DNA nu poate fi contestata. 107 procurori au solutionat in medie peste 100 de dosare.

Din pacate, asistam in ultima perioada la manifestari virulente ale disparerii, si la incercari de manipulare cu scopul de a decredibiliza DNA, activitatea DNA si cu incercarea clara de a subordona justitia politicului. Inadmisibil.

Niste incupati si niste condamnti penal, dupa ce au fost prinsi de institutiile statului incalcand legea, s-au unit pentru a-i discredita pe cei care i-au prins. Un proverb romanesc spune ca: minciuna umbla cat umbla, pana cand i se infunda. Acestea nu au sanse de reusita, cei care le-au pus la cale sunt cei care au ramas in trecut, care traiesc cu iluzia ca puterea insemna privilegii si se exercita prin abuz.

Spre nenorocul lor, democratia s-a consolidat in Romania, iar acum justitia este independenta si eficienta, iar spiritul civil se manifesta cu mult curaj.

Am deplina incredere ca institutiile statului cu atributii in domeniu, si asociatiile profesionale ale magistratilor, vor continua sa se manifeste atunci cand independeta justitiei este in pericol.

Procesul de trasformare a democratiei unei societati este unul de durata. Cred ca Romania are nevoie de dezvoltarea unei politici pubice, sa puna accent pe masurile de prevenire a faptelor de coruptie si pe educarea tinerilor.

DNA a arata ca principiile statului de drept nu sunt simple deziderate, ci realitati pe care le traim cu totii. O societate care se cladeste pe un asemnea fundament are mai multe sanse de dezvoltare. Veti avea in mine un partener si sustinator al acestor principii.

