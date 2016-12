Iohannis, intrebat daca vreun politician a creat emotie: Poate provoc eu acea emotie adresandu-ma romanilor

“Campania la final mi se pare cam linistita”, a spus joi presedintele Klaus Iohannis. Intrebat daca vreun politician a creat emotie, Iohannis a spus zambind ca “poate provoc eu acea emotie, poate adresandu-ma romanilor si indemnandu-i sa iasa la vot”.

“Dragi romani mergeti la vot. Este un drept greu castigat in decembrie ’89. Mergeti la vot si nu lasati pe altcineva sa hotarasca in locul vostru. Daca simpatizati cu un partid, mergeti si il votati. Daca nu v-ati hotarat inca, ganditi-va bine si mergeti si votati. Daca va enrveaza toti politicienii, mergeti sa votati. Este tara noastra, nu lasati pe altul sa decida in locul vostru”, a declarat Iohannis.

Iohannis si-a incheiat scurta declaratie in fata ziaristilor spunand “Romani, mergeti la vot”.

Declaratiile pentru presa au fost facute in urma sustinerii unui discurs la Palatul Parlamentului, in cadrul Simpozionului national “Traditii, prezent si perspective ale constitutionalismului romanesc”, dedicat implinirii a 25 de ani de la adoptarea Constitutiei din 8 decembrie 1991.

“Au fost momente in trecut in care multi erau convinsi ca votul lor nu conteaza, cred ca am depasit acea perioada de scepticism”, a declarat Iohannis in discurs.

“Cetatenii romani trebuie sa stie ca votul lor conteaza si ca ei decid, prin alegeri, viitorul lor si al Romaniei”, a adaugat Iohannis, precizand ca cetatenii au datoria de a vota, dar nu fata de vreun politician sau altul, ci fata de democratia castigata in 1989.

