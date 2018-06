Iohannis il propune pe Gabriel Vlase (PSD) la sefia SIE

Dupa aproape doi ani de cand nu avem sef la SIE, presedintele Klaus Iohannis il propune pe pesedistul Gabriel Vlase pentru functia de director al Serviciului de Informatii Externe.

Vlase este deputat PSD de Bacau si vicepresedinte al Camerei, fiind membru in Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, dar si al Biroului Permanent.

“Domnul Petru-Gabriel Vlase este vicepresedinte al Camerei Deputatilor, membru al Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si membru al Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului privind analizarea si actualizarea cadrului normativ cu incidenta in domeniul securitatii nationale. Domnul Petru-Gabriel Vlase este absolvent al Colegiului National de Aparare, Universitatea Nationala de Aparare, al Colegiului Superior de Securitate Nationala, Academia Nationala de Informatii si doctor in stiinte militare si informatii, Academia Nationala de Informatii”, se arata in comunicatul Administratiei Prezidentiale remis joi Ziare.com.

Gabriel Vlase este la al patrulea mandat de parlamentar, iar din 2015 este vicepresedinte al PSD.

In septembrie 2016, directorul SIE, Mihai Razvan Ungureanu, a trimis la Palatul Cotroceni cererea de demisie. De atunci, presedintele nu a facut nicio propunere catre Parlament privind nominalizarea unui nou director al SIE.

Potrivit legislatiei in vigoare, presedintele trimite catre Parlament o propunere de director la SIE, iar plenul Parlamentului accepta sau nu, prin vot, aceasta propunere.

Incepand din data de 29 septembrie 2016, unul dintrei cei doi adjuncti ai directorului SIE, generalul Silviu Predoiu, asigura conducerea interimara a serviciului.

ziare.com