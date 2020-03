Iohannis: Îl desemnez premier pe Ludovic Orban

Președintele Klaus Iohannis a susținut vineri, de la ora 15:30, la Palatul Cotroceni, o declarație de presă, în care a anuntat ca a avut consultari prin teleconferinta cu partidele, i s-a facut o singura propunere de premier si il desemneaza pe Ludovic Orban sa formeze noul guvern.

Declarațiile șefului statului:

Am finalizat runda de consultări cu partidele parlamentare

Am făcut aceste consultări sub formă de teleconferință

Toate abordările politicienilor au fost consistente, mature și constructive

Toată lumea a înțeles că suntem într-o situație foarte specială, de criză în care nu e loc de răfuieli politice ci de soluții și foarte urgent

Am primit o singură propunere pentru desemnarea premierului

Avem în momentul de față un guvern în funcțiune, Guvernul Orban, care a lucrat foarte serios de la învestire și până acum

Acest guvern a lucrat foarte bine de când a început criza generată de coronavirus

Avem relativ puține cazuri de infecție și ne dorim să gestionăm criza eficient și în continuare

Este imposibil de imaginat ca în timpul acestei lupte, unde noi formîm o echipă serioasă, să schimbăm totul peste noapte, atunci nimic nu ar mai funcționa

Singura propunere primită e Ludovic Orban și l-am desemnat pentru poziția de premier

Am promisiuni de la toate partidele că se vor implica pentru a trece cu mare celeritate peste procedurile parlamentare

Posibil deja mâine să avem votul de învestire

Mă aștept de la toți politicienii să fie parte a acestui efort comun de finalizare a acestei crize, pentru a ne putea concentra 100% pe combaterea infecțiilor cu curonavirus.

HotNews