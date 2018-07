Iohannis ii cere sefului CCR sa astepte avizul Comisiei de la Venetia inainte de a da o decizie pe Coduri

Presedintele Klaus Iohannis a trimis, marti, la CCR, o sesizare asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penala, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, dar cere Curtii sa nu se pronunte inainte Comisiei de la Venetia.

Impreuna cu sesizarea CCR, seful statului i-a trimis presedintelui Curtii, Valer Dorneanu, o scrisoare in care solicita ca termenul de dezbatere a sesizarii sa fie astfel stabilit incat opinia Comisiei de la Venetia sa poata fi valorificata.

“Avand in vedere traditia bunei colaborari dintre autoritatile publice din Romania si organismul european care contribuie la dezvoltarea unui patrimoniu constitutional comun in Europa si care sprijina statele ce doresc sa puna structurile juridice si institutionale in acord cu standardele si bunele practici internationale in materie de democratie, pre-eminenta a dreptului si protectie a drepturilor omului, va adresez solicitarea ca termenul de dezbatere a sesizarii de neconstitutionalitate sa fie astfel stabilit incat opinia Comisiei de la Venetia sa poata fi valorificata”, se arata in scrisoarea presedintelui.

Amintim ca si Consiliul Europei a cerut Romaniei sa nu modifice Codurile Penale fara avizul Comisiei de la Venetia, care este asteptat abia in 19 octombrie.

In 28 iunie, Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei a solicitat avizul Comisiei de la Venetia cu privire la proiectele de modificare a Codului Penal si a Codului de Procedura Penala. Impreuna cu recomandarile GRECO, acest lucru ar trebui sa ajute la gasirea celei mai bune solutii pentru a respecta standardele europene si angajamentele europene ale Romaniei.

CCR a stabilit deja ca va discuta in 18 iulie sesizarea ICCJ pe amputarea Codului de Procedura Penala.

ziare.com