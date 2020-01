Iohannis: Guvernul va promova, in foarte scurt timp, alegerea primarilor in doua tururi. Iar vremea anticipatelor e acum!

Presedintele Klaus Iohannis sustine ca, “in foarte scurt timp”, Guvernul va modifica legislatia, astfel incat primarii sa fie alesi in doua tururi. In plus, alegerile anticipate trebuie organizate cat mai repede, este de parere presedintele.

Klaus Iohannis a spus ca – desi sustine necesitatea alegerilor anticipate – n-a cerut nici demisia Guvernului, nici pe cea a premierului, asa cum s-a vehiculat in unele media.

Intrebat de presa daca presedintele isi doreste, in continuare, alegeri anticipate, acesta a spus ca da.

“Am castigat europarlamentarele si alegerile prezidentiale. Romanii au aratat ca vor o schimbare. (…) Merita sa facem alegeri anticipate acum. Daca ne miscam repede si facem alegeri vom avea un an pentru a lua masurile asa cum isi doresc romanii”, a spus Iohannis.

Intrebat daca, in contextul anticipatelor, a cerut “din nou” demisia Guvernului si a premierului Orban, Iohannis a precizat:

“Eu nu am cerut niciodata nici demisia Guvernului, nici a premierului. Daca as face asa ceva, ati afla-o de la mine”, a mai spus presedintele Romaniei.

Acesta a subliniat ca, “in cel mai scurt timp, Guvernul va promova alegerea primarilor in doua tururi”.

Intrebat de jurnalisti daca schimbarea legislatiei se va face prin OUG sau prin procedura parlamentare, Iohannis a declarat: “Evident că asta este o chestiune care va trebui apoi să intre în circuitul legislativ și vom vedea cum decurg lucrurile. Veți primi de la guvern curând variantele pe care le va promova. Nu este rolul meu să spun ce va face Guvernul”.

sursa: ziare.com