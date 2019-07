Iohannis, dupa CSAT: Am ajuns aici pentru ca guvernele PSD-ALDE au umplut tara de slugi. Statul roman trebuie resetat

Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, marti, o declaratie de presa, dupa sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, in care a criticat PSD si ALDE pentru ca au adus institutiile statului in stadiul in care nu mai pot sa serveasca cetatenii, pentru ca sunt pline de neprofesionisti.

Iohannis considera ca statul trebuie “resetat” si in institutii sa fie adusi specialistii care, la ora actuala, pleaca in tari in care sunt apreciati, in timp ce in Romania nu au loc de “slugi” numite politic.

“Am ajuns aici pentru ca guvernele din ultimii ani au umplut tara de incompetenti in functii, au dat afara profesionisti, au pus in schimb slugi si oameni incapabili. Coruptia si incompetenta distrug statul, deprofesionalizeaza institutii. Garantarea sigurantei cetateanului trebuie sa fie prioritatea zero a intregii clase politice”, a spus presedintele in declaratia de presa.

Astfel, seful statului a facut apel la toate partidele, si de la Putere, dar si din Opozitie, sa isi schimbe abordarea, astfel incat sloganul “pleaca ai nostri, vin ai nostri” sa devina istorie.

Totodata, Iohannis a mentionat si ca are mai multe propuneri pentru ca un caz precum cel al crimelor de la Caracal sa nu mai fie posibil. Cum el nu are insa putere executiva, a spus ca va trimite propunerile sale tuturor institutiilor.

ziare.com