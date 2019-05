Iohannis, dupa anuntarea rezultatelor: Dupa acest rezultat Guvernul PSD-ALDE trebuie sa plece

Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni, in care a tinut sa ii felicite pe romanii care au iesit in numar foarte mare sa voteze pentru alegerile europarlamentare si referendumul pe justitie.

“Dragi romani, sunteti fantastici, va felicit. Ati participat azi in numar mare, participarea este senzationala. Va multumesc, ati dat un vot clar, un vot ferm, un vot care nu poate fi ignorat de niciun politician”, a declarat seful statului.

El a tinut sa multumeasca PNL si USR-PLUS pentru sustinerea referendumului pe justitie si le-a felicitat pentru scorurile foarte bune obtinute la europarlamentare.

“Am avut sprijin pentru acest referendum si as mentiona sprijinul PNL, am avut insa un sprijin consistent si din partea Aliantei USR PLUS si le multumesc. La europarlamentare rezultatele reflecta vointa romanilor. PNL a obtinut un rezultat bun, ii felicit, USR a obtinut un rezultat bun, ii felicit si pe ei”, a continuat Iohannis.

In ceea ce priveste rezultatul obtinut de PSD la europarlamentare, presedintele a spus ca a fost pe masura: “nimic nu au facut, nimic au obtinut”.

Totodata, seful statului a spus ca este momentul ca Guvernul PSD-ALDE sa plece.

“Rezultatul arata cum vad romanii aceasta guvernare esuata. Acest accident al democratiei, care este guvernarea PSD, trebuie sa dispara. Guvernul PSD trebuie sa plece in urma acestor rezultate”, a mai spus presedintele Klaus Iohannis.

ziare.com