Iohannis despre revocarea lui Kovesi: Lucram pe baza documentelor puse la dispozitie

Presedintele Klaus Iohannis a vizitat miercuri Salonul Auto Bucuresti, astfel ca jurnalistii au profitat si i-au pus intrebari despre subiectele fierbinti ale acestor zile, iar justitia si institutiile ei sunt in continuare pe aceasta lista.

Seful statului a fost chestionat daca va da curs solicitarilor de a sesiza Comisia de la Venetia sau de a retrimite in Parlament Legile Justitiei.

“Nu o sa va spun acum, in Salonul Auto, ce o sa fac cu Legile Justitiei, dar am luat act, ma bucur ca mi-au scris si sunt constient de parghiile constitutionale pe care le am. Legile Justitiei inca nu au ajuns la mine.

O sa fac o declaratie pe aceasta tema cum vad calitatea legilor, ce pasi imi imaginez ca trebuie facuti… Cred ca trebuie sa pornim de la premisa ca, daca tot am umblat atat de mult la aceste legi si Parlamentul a creat cel mai mare scandal public care a fost creat de Parlament vreodata, macar sa facem in asa fel incat aceste legi sa le facem sa fie bune pentru Romania. Cu tot parcursul discutabil, sa avem legi cu care sa mergem inainte”, a spus Iohannis.

Jurnalistii au vrut sa stie si daca seful statului are in plan sa discute cu Laura Codruta Kovesi inainte de a decide privind cererea de revocarea a ei de la sefia DNA inaintata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

“Nu am avut o discutie si nici nu cred ca este nevoie sa am o discutie personala pentru ca solicitarea a fost facuta de ministrul Justitiei iar documentele sunt anexate.

Trebuie sa lucram in baza documentelor puse la dispozitie”, a raspuns presedintele.

Intrebat de o jurnalista de la Antena3 daca el s-a lamurit in ce priveste sesizarea la ANI care l-a vizat si a devenit publica la inscrierea sa in PNL, Iohannis a spus ca functia de presedinte implica anumite restrictii in ce priveste declaratiile publice, asa ca jurnalistii sa caute in arhive declaratiile pe subiect de dinainte sa ajunga la Cotroceni.

“Eu m-am exprimat in repetate randuri despre calitatea muncii de la ANI, despre asa numitele coincidente, dar sunt presedinte acum si se asteapta la de mine sa fiu un pic deasupra acestor chestiuni. Puteti sa cautati inregistrarile”, a spus razand Iohannis.