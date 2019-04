Iohannis, despre referendum: Dacă românii vor veni la vot și vor spune că nu sunt de acord cu PSD, atunci noi avem un mandat să acționăm imediat, a doua zi

Președintele Klaus Iohannis a acuzat joi PSD că „nu se mai teme de nimeni” și dă legi ca „să poată fura în liniște”, cerând românilor să voteze pentru referendumul din 26 mai privind Justiția. „Dacă românii vor veni la vot și vor spune că nu sunt de acord cu PSD, atunci noi avem un mandat să acționăm imediat, a doua zi”, a spus Iohannis, într-o declarație de presă, fără a detalia însă ce înseamnă aceste acțiuni „imediate”.

Conform HotNews, Klaus Iohannis a respins ideea că votul pentru referendum nu contează, pentru că este consultativ.

„Mie să nu-mi spuneți că acest vot nu contează. El este consultativ dar contează, contează votul țării și se va ține cont de rezultatul acestui vot (…) Referendumul e începutul unui proces mai amplu, care continuă la toamnă cu prezidențialele, la primăvară cu localele și în final cu parlamentarele”, a argumentat șeful statului.

Președintele a respins și acuzațiile că face campanie electorală, afirmând că este „normal” să facă campanie „pentru România”.

„Vreau să văd cine e împreună cu mine pentru o Românie europeană, pentru o guvernare europeană, pentru o justiție dreaptă. Asta îmi doresc și asta vreau să știu de la voi. Dacă românii vor înțelege și vor ieși la vot vom schimba România”, a mai spus Klaus Iohannis.

Iată mai jos declarațiile președintelui Klaus Iohannis (sursa – Administrația Prezidențială):

„Bună seara! Dragi români, avem referendum pe 26 mai. Am semnat astăzi decretul și am convocat acest referendum împreună cu alegerile europarlamentare. Vă aștept la vot, la referendum și la europarlamentare!

La referendum avem două întrebări.

Prima întrebare – sunteți de acord să se interzică amnistia și grațierea pentru corupți? DA! Eu sunt de acord și sper și în acordul vostru, fiindcă ne dorim o societate curată, o societate performantă în secolul XXI, o societate europeană pentru România.

A doua întrebare – sunteți de acord să se interzică ordonanțele de urgență în domeniul justiției? DA! Ne dorim o guvernare pentru români, o guvernare performantă, o guvernare europeană.

Avem alegeri pentru Europa, avem un referendum pentru Europa, dar avem mult mai mult. Acest referendum este mai important astăzi decât oricând.

După doi ani și jumătate de abuzuri și excese, românii au șansa de a da un răspuns clar actualei guvernări. Au șansa de a vota și de a transmite ce cred despre PSD și despre ofensiva pesedistă împotriva justiției.

Pesediștii au votat Codurile. Au votat Codurile penale fără să țină cont de nimeni! Își dau legi ca să poată fura mai departe în liniște!

Ei nu se mai tem de nimeni. Eu cred că trebuie să se teamă de votul românilor din 26 mai!

Unii vorbesc despre cum acest referendum este doar consultativ. Despre cum, cică, nu ar avea rezultate, pentru că Parlamentul poate să nu țină cont de el.

Nu sunt de acord! Un referendum trimite un semnal, și acest referendum va trimite un semnal foarte important.

Și acum avem o suprapunere de vot pentru partide cu un referendum. Deci, românii au posibilitatea să dea un semnal pe două direcții. Să voteze, să aleagă, partidele care, după părerea lor, sunt bune, și pot da un vot de blam partidelor pe care nu le consideră bune. Și, în același timp, să spună dacă sunt sau nu sunt mulțumiți cu ceea ce face PSD de doi ani jumătate încoace.

Și mie să nu îmi spuneți că acest vot nu contează! El este consultativ, dar contează!

Contează votul țării și se va ține cont de rezultatul acestui vot!

Dacă românii vor veni la vot și vor spune că nu sunt de acord cu PSD, atunci noi avem un mandat să acționăm. Imediat, a doua zi!

Referendumul, dragii mei, este începutul unui proces mai amplu, un proces care începe acum, cu alegerile europarlamentare, continuă la toamnă, cu alegerile prezidențiale, continuă la primăvară, cu alegerile locale, și, în final, la sfârșitul anului viitor, cu alegerile parlamentare.

Tot acest proces, tot acest vot, trebuie privit în ansamblul său.

Nu mă interesează detaliile tehnice. PSD, cu siguranță, va încerca, prin toate mijloacele, să boicoteze acest referendum. O să vă spună că nu contează, că sunt probleme tehnice.

Nu contează! Nu contează că se opune PSD! Contează ceea ce doriți voi, românii, care mergeți la vot!

Ați văzut ce legi fac pentru ei, ați văzut cum vor să se protejeze?

De data asta, există șansa unei schimbări reale! Semnalul, dragii mei, se va da pe 26 mai la referendum și la europarlamentare.

Am fost acuzat că politizez acest referendum. Nu, PSD politizează acest referendum, prin abuzurile pe care le face, prin asaltul continuu asupra justiției de când au ajuns la guvernare. Asta este, dragii mei, adevărata politizare și acest referendum este și despre PSD. Cine merge la vot poate să dea o lecție pesediștilor.

Pe mine, în final, mă interesează care este raportul dintre cei care sunt alături de PSD în acest atac asupra justiției, în această proastă guvernare, fără autostrăzi, fără spitale, fără școli modernizate, și care sunt de cealaltă parte.

Vreau să văd cine este împreună cu mine pentru o Românie europeană, vreau să văd cine este împreună cu mine pentru o guvernare europeană, cine este împreună cu mine pentru o justiție dreaptă și pentru o societate românească performantă. Asta îmi doresc și asta vreau să știu de la voi.

Nu contează boicotul pesediștilor, nu. Acum contează votul românilor! Și dacă românii înțeleg și vor ieși la vot, vom schimba România!

Există căi democratice, există soluții pentru România. Știu care sunt aceste soluții, știu cum să le pun în practică, dar, în tot acest demers, dragii mei, am nevoie de votul românilor.

Voi fi acuzat că fac campanie, dar este normal. Este normal să fac campanie pentru România, nu pentru altceva! Eu de când sunt Președinte mă implic pentru România și asta vreau și pentru asta, da, voi face campanie! Și pentru referendum, și pentru prezidențiale, dar mai ales pentru o Românie europeană, o Românie justă, o Românie dreaptă, o Românie așa cum și-o doresc românii, nu așa cum și-o doresc pesediștii.

Au risipit banii pe pomeni electorale, au ignorat nevoile românilor. Au nevoie să le dați o lecție, iar această lecție se va da, în prima etapă, cu referendumul din 26 mai.

S-au adoptat, în acești doi ani și jumătate, nenumărate decizii greșite, nenumărate abordări greșite din partea PSD. Au luptat împotriva justiției, împotriva opoziției, împotriva multinaționalelor, împotriva Europei.

Eu, Președintele României, voi face campanie împotriva acestor abuzuri! Eu voi face campanie împotriva acestor decizii pentru că este datoria oricărui om cinstit, patriot, pro-european, bun român, preocupat de viitorul țării, să facă campanie pentru o Românie mai bună! Eu mă voi implica!

Dragi români, vă aștept la referendum!

Dragii mei, vă doresc sărbători fericite!”