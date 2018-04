Iohannis, despre modificarea legilor sigurantei: PSD, dornic sa ocupe toate institutiile statului

Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, despre modificarea legilor securitatii nationale, spunand ca spera ca PSD si ALDE sa fie responsabile in ceea ce urmeaza.

“Este evident ca securitatea nationala este destul de importanta, incat ea nu poate fi ocupata de o singura institutie. De aceea, si in Constitutie, toate institutiile mari au un rol in asigurarea securitatii nationale, incepand de la presedinte, la CSAT, la Parlament, la Guvern si, bineinteles, la entitatile de specialitate: armata, servicii”, a spus seful statului, prezent la Parlament, la primul summit parlamentar al formatului Bucuresti (B9).

Iohannis a vorbit despre doua scenarii posibile in privinta a ceea ce urmeaza.

“Sunt imaginabile doua scenarii. Un PSD dornic sa ocupe toate institutiile statului, sa forteze schimbari ale legislatiei in sensul unui control politic fara sa colaboreze cu Presedintia, CSAT, armata, serviciile. Acesta este un scenariu prost.

Alt scenariu. O coalitie responsabila care intelege nevoia modernizarii legislatiei in domeniul securitatii nationale. Se apuca sa lucreze pe aceste teme foarte importante, colaboreaza cu presedintele, CSAT, reprezentantii serviciilor vizate si, in final, se obtine ceea ce ne dorim cu totii: o legislatie europeana, modernizata, care conduce la un cadru care permite o securitate nationala moderna, care permite sa spuna cetateanului ca da, statul roman este capabil pentru a va apara asa cum va doriti cu totii. Acesta este scenariul pe care mi-l doresc si am speranta ca va deveni realitate”, a adaugat Iohannis.

Amintim ca Parlamentul infiinteaza chiar miercuri o comisie speciala pentru analizarea si actualizarea legilor din domeniul securitatii nationale.

Camera Deputatilor si Senatul urmeaza sa se reuneasca in plen comun, de la ora 13:00, pentru a vota infiintarea acestei comisii, dar si a uneia pentru elaborarea Codului Administrativ.